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Art arda kahreden haberler! İki kadın daha cinayete kurban gitti

19.05.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir ve Diyarbakır'dan gelen haberlere göre iki kadın hayatını kaybetti. İzmir'de 61 yaşındaki Nurel Türkmen sokakta, ayrı yaşadığı eşi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Diyarbakır'da da 21 yaşındaki Şule A.T. annesinin evinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürüldü.

Art arda kahreden haberler! İki kadın daha cinayete kurban gitti

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir kadın, ayrı yaşadığı eşi tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklandı. Ağır yaralanan kadının hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde E.T., boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Şule A.T.'yi (21) kayınvalidesinin evinde bıçaklayarak öldürdü.

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KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

Olay, saat 16.00 sıralarında Basın Sitesi Mahallesi Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Nurel Türkmen (61) evinin yakınlarında yürüdüğü esnada bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ş.T. (69) ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine Ş.T., yanındaki bıçakla ayrı yaşadığı karısını defalarca bıçakladı. Aldığı bıçak darbelerinin etkisiyle talihsiz kadın kanlar içinde kalırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralandığı belirlenen Nurel Türkmen, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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KISKANDIĞI İÇİN BIÇAKLAMIŞ

Türkmen’i defalarca bıçaklayan eşi Ş.T. ise, polis tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Ş.T.’nin ayrı yaşadığı eşini kıskandığı için aralarında tartışma çıktığı ve bu yüzden eşini bıçakladığı öne sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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BİR KAHREDEN HABER DE DİYARBAKIR'DAN

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde yaşandı. 1 çocukları bulunan E.T. ve Şule A.T. çifti, bir süre önce boşanmaya karar verdi. Şule A.T., annesinin evine giderek orada yaşamaya başladı. E.T. bir süredir görüşmediği eşi Şule A.T. ile konuşmak için kimsenin olmadığı sırada kayınvalidesinin evine gitti. Burada yaşanan tartışmada E.T., mutfaktan aldığı bıçakla Şule A.T.'yi boynundan yaraladı. Genç kadın yere yığılırken E.T., olay yerinden kaçtı. Kavgayı duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapısı açık olan eve gelen ekipler yaptıkları kontrolde Şule A.T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, yapılan incelemenin ardından genç kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Şüpheli E.T. ise olaydan 20 dakika sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Bağlar ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Diyarbakır İzmir
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