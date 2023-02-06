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‘Artçı depremler 1 yıl sürecek’ Kandilli ‘17 Ağustos'tan sonraki en büyük deprem’ diyerek duyurdu

06.02.2023 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye’de merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.4 büyüklüğündeki depremin etkisi sürerken Kandilli’den yapılan açıklama dikkat çekti. Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener yaşanan depremin 17 Ağustos’un ardından Türkiye’deki en büyük sarsıntı olduğunu belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Doğan Kalafat ise artçı depremlerin bir yol boyunca sürebileceğini belirtti.

‘Artçı depremler 1 yıl sürecek’ Kandilli ‘17 Ağustos'tan sonraki en büyük deprem’ diyerek duyurdu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından bir açıklama da Kandilli Rasathanesi'nden geldi. Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Bu deprem 17 Ağustos 1999 depreminden sonra en büyük deprem. Maalesef o büyüklükteki depremi yeniden yaşıyoruz." dedi. Doç. Dr. Doğan Kalafat ise artçı sarsıntılara dikkat çekerek “En büyüğü 6.6 olan 45'e yakın 4'ün üzerinde artçı deprem var. Artçı depremler yaklaşık 1 yıl sürecektir" ifadelerini kullandı.

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Kandilli Rasathanesi'nin uzman isimleri, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremi CNN TÜRK'e değerlendirdi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Aslında deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep il sınırlarının birleştiği yerde oluyor. Depremin büyüklüğünü 7.4 olarak verdik. Saat 04:17'de oldu. Doğu Anadolu fayı üzerinde, geniş bir alanda olan bir deprem. 180 km'lik fayı kırabileceği tahmin ediliyor. Bu deprem 17 Ağustos 1999 depreminden sonra en büyük deprem. Maalesef o büyüklükteki depremi yeniden yaşıyoruz. Hep "Marmara'da deprem ne zaman olacak" diyorduk. Türkiye'de yaşıyorsak maalesef bu depremlere hazır olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Doç. Dr. Doğan Kalafat, "Artçı sarsıntıların en büyüğü 6.6, 45'e yakın 4'ün üzerinde deprem var. Artçı depremler yaklaşık 1 yıl sürecektir. O yüzden vatandaşlarımızın muhakkak hasarları binalardan kaçınmasını ve evlerine girmemesini" diliyoruz." uyarısında bulundu.

Deprem İzleme Müdür Yardımcısı Dr. Selda Altıncı Poyraz, "Biz burada sürekli telefon alıyoruz. Göçük altında kalan vatandaşlar bize ulaşamıyor, çünkü telefon hatları çok yoğun. Biz de sabahran beri birçok telefon aldık. En çok telefonu Hatay'dan alıyoruz. Burada önemli olan artçıların aylarca devam edebilceği, mutlaka AFAD'ın uyarılarını dinlemelerini istiyoruz." dedi.

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ARTÇI DEPREM HASAR ALMIŞ BİNAYI YIKABİLİR Mİ?

Dr. Selda Altıncı Poyraz, "Artçı depremin büyüklüğüne bağlı, eğer 6.7 yada 6.8 büyüklüğünde artçılar olursa tabii ki binayı yıkması söz konusu olabilir." ifadelerini kullandı.

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