Artık bu nedenlerden sonra da sigarayı bırakamıyorsanız...

Uzmanlar sigara içmenin erektil disfonksiyona neden olabileceğini söylüyor. Sigara kullanımının penil erektil fonksiyonlar üzerine etkisi tartışmalı olmasına rağmen çoğu araştırmacı tarafından sigara kullanımı ED için risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Sigaranın penil erektil fonksiyonlar üzerine etkisinin araştırıldığı bir çalışmada, sigara içmeyenlere göre sigara içen erkeklerde penil erektil fonksiyonların daha kötü olduğu ve erektil disfonksiyonun 1.5 kat daha fazla saptandığı bildirilmiştir.

Erektil disfonksiyon, sertleşme güçlüğü, penisteki ereksiyon süre ve gücünün cinsel ilişki için yeterli olmamasıdır. . Penis hiç sertleşmeyebilir, kısmen sertleşebilir ya da ejakülasyon öncesinde ya da vajinaya ilk girişinde kaybolabilir.

Kadınlarda vajinal kuruluğa neden oluyor. Dolaşım zorlukları sadece erkekleri değil, aynı zamanda kadınları da etkiliyor. Uzmanlar sigara içiminin vajinanın doğal yağlanamasını engellediğini söylüyor.

Sperm kalitesini de etkiliyor! Birçok çalışma, sigara bağımlılığının sperm sayısını azalttığını, hatta hareketsiz ve anormal sperm sayısını arttırdığını gösteriyor. Reproductive Health’te yayımlanan yeni bir araştırmada ise, daha fazla sigara içtikçe sperm sayısının azaldığının altı çiziliyor. Sigarayı bırakmak için elinizde sağlam bir nedeniniz daha var.