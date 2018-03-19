KADIN

Artık bu nedenlerden sonra da sigarayı bırakamıyorsanız...

Arya Demir Arya Demir
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 19.03.2018 12:28 | Son Güncelleme

Sigara içmenin kansere ve daha birçok ciddi sağlık durumuna neden olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak tüm bu olumsuzluklar bilinmesine rağmen sigarayı bırakanların sayısı oldukça az. Sigarayı bırakmak için başka nedenler arıyorsanız, belki bunlar o çok sevdiğiniz sigarayı bırakmanıza yardımcı olabilir. Çünkü sigara cinsel hayatı da kötü yönde etkiliyor.

Artık bu nedenlerden sonra da sigarayı bırakamıyorsanız...

Uzmanlar sigara içmenin erektil disfonksiyona neden olabileceğini söylüyor. Sigara kullanımının penil erektil fonksiyonlar üzerine etkisi tartışmalı olmasına rağmen çoğu araştırmacı tarafından sigara kullanımı ED için risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Sigaranın penil erektil fonksiyonlar üzerine etkisinin araştırıldığı bir çalışmada, sigara içmeyenlere göre sigara içen erkeklerde penil erektil fonksiyonların daha kötü olduğu ve erektil disfonksiyonun 1.5 kat daha fazla saptandığı bildirilmiştir.

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Erektil disfonksiyon, sertleşme güçlüğü, penisteki ereksiyon süre ve gücünün cinsel ilişki için yeterli olmamasıdır. . Penis hiç sertleşmeyebilir, kısmen sertleşebilir ya da ejakülasyon öncesinde ya da vajinaya ilk girişinde kaybolabilir.

Kadınlarda vajinal kuruluğa neden oluyor. Dolaşım zorlukları sadece erkekleri değil, aynı zamanda kadınları da etkiliyor. Uzmanlar sigara içiminin vajinanın doğal yağlanamasını engellediğini söylüyor.

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Sperm kalitesini de etkiliyor! Birçok çalışma, sigara bağımlılığının sperm sayısını azalttığını, hatta hareketsiz ve anormal sperm sayısını arttırdığını gösteriyor. Reproductive Health’te yayımlanan yeni bir araştırmada ise, daha fazla sigara içtikçe sperm sayısının azaldığının altı çiziliyor. Sigarayı bırakmak için elinizde sağlam bir nedeniniz daha var.

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Sigara hormonal dengeyi etkiliyor... Uzmanlar, sigaranın kadınlarda hormonal dengeyi etkilediğini söyleyerek, kortizol ve androjen düzeylerini yükselttiğini, östrojen üretimini ise azalttığını belirtiyor. Kadın hormon dengesini sağlamak adına mutlaka sigarayı bırakmalıdır. Sigara kullanımı tüm hormonların salgılanma yeteneğini kısıtlar. Endokrin sisteminin olumsuz şekilde etkilenmesini sağlar. Özellikle menopoz döneminde içilen sigara daha hızlı bir şekilde menepoza girilmesine olanak sağlar.

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Sigara kullanımı akciğerleri fazlasıyla etkilediğinden nefes darlığını da beraberinde getiriyor. Yapılan bu araştırmaların sigarayı bırakmanıza yardımcı olacağını umuyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
sigara ve cinsellik sigara kullanımı

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