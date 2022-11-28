Artık çok az kaldı! Elon Musk'tan sürpriz paylaşım... 36 ton ağırlıkla 800 km yol

Tesla ve Twitter'ın sahibi Elon Musk bu kez uzun zamandır beklenen elektrikli kamyon Tesla Semi hakkında bir duyuruya imza attı. Musk, dikkat çeken duyurusunu yine tweet üzerinden yaptı. Ünlü milyarder, şirketin elektrikli kamyonu Tesla Semi'nin 36 tona yakın ağırlıkla yaklaşık 800 km'lik bir yolculuğu tamamladığını kaydetti.

UZUN BİR SÜREDİR ÜRETİME GEÇMESİ BEKLENİYORDU

Geleneksel tır ve kamyonlardan hem teknolojisi açısından hem de tasarımı açısından farklı olan Semi'nin uzun bir süredir üretime geçmesi bekleniyordu. Geçtiğimiz haftalarda Tesla Semi'nin üretimine başladıklarını duyuran Elon Musk, bu kez Tesla Semi'nin 800 km'lik yolculuğu hakkında bir bilgi paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

İŞTE MUSK'IN PAYLAŞIMI

Musk, söz konusu duyurusunu yaparken şu ifadeleri kullandı:

"Tesla ekibi 81,000 lbs (36.741 kg) ağırlığındaki Tesla Semi ile 500 millik (804 km) bir sürüşü tamamladı!"

Tesla, Semi'nin tam yüklüyken bile 20 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkabileceği ve dik yokuşlarda bile otoyol seviyesindeki hızları sürdürebileceği iddiasında.

TESLİMAT 1 ARALIK'TA

Tesla, aralık başında Semi teslimatlarına başlayacak. 1 Aralık'ta ise bir meşrubat şirketine Semi teslim etmeye başlamayı planlıyorlar.

