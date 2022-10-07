Uzun zamandır bekleniyordu, Elon Musk resmen duyurdu: Müjde!

Elektrikli kamyon Tesla Semi için müjdeyi Tesla CEO'su Elon Musk verdi. Geleneksel tır ve kamyonlardan hem teknolojisi açısından hem de tasarımı açısından farklı olan Semi'nin uzun bir süredir üretime geçmesi bekleniyordu. Nitekim Musk, beklenen haberi Twitter'dan takipçileriyle paylaştı.

TESLA SEMİ İÇİN ÜRETİM SÜRECİ BAŞLADI

Elon Musk, söz konusu paylaşımda, "Tesla Semi kamyonun üretiminin başladığını duyurmaktan heyecan duyuyoruz!" dedi. Tweet'e göre Tesla, 1 Aralık'ta bir meşrubat şirketine Semi teslim etmeye başlamayı planlıyor. Meşrubat şirketi, Aralık 2017'de Tesla'ya 100 adet sipariş geçmişti.

Musk paylaşımının altına yaptığı bir başka paylaşımda ise “800 kilometre menzil ve sürüşü süper eğlenceli” ifadelerine yer verdi.

20 SANİYEDE 0'DAN 100'E

Tesla, Semi'nin tam yüklüyken bile 20 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkabileceği ve dik yokuşlarda bile otoyol seviyesindeki hızları sürdürebileceği iddiasında.

