Artık kırılan ruju çöpe atmayacaksınız! Bu yöntemler ile ruju onarmak mümkün...

Makyajın en son dokunuşu olan rujlar kadınların vazgeçilmez aksesuarları olarak biliniyor. Kadınların yanından eksik etmediği makyajın tamamlayıcı ürünü her daim çantalarda yerini almayı başarıyor. İstenmeyen nedenlerden dolayı rujlar zarar görebiliyor. Kimi zaman ruju koyduğumuz çanta içerisinde, kimi zaman da aşırı sıcaklığa maruz kalarak kırılıyor ya da deforme oluyorlar. Kırık, zarar görmüş rujlarınızı onarmanız için basit 2 yolu sizlere sunuyoruz.

KIRILAN RUJU ONARMAK İÇİN TEMEL İHTİYACINIZ BİR ADET MUM

Beğenerek aldığınız rujunuz, muhafaza ettiğiniz yerde zarar görmesi ya da ruju fazla açmanızdan dolayı ikiye ayrılarak kırılabilir. Sizlere vereceğimiz yöntem ile rujunuzu tek bir parça haline getirip tekrar kullanabilirsiniz. Bunun için öncelikle bir ısıya ihtiyacınız olacak.

MALZEMELER

Mum

Ahşap çubuk

Kırılan rujunuz ve parçası

Buzdolabı

HAZIRLANIŞI

Öncelikle rujunuzun ikiye ayrılan parçalarını birleştirmek üzere kullanacağınız ısıyı hazır etmeniz gerekiyor. Bunun için mumu yakmalısınız. Mum temin edemediğiniz zamanlarda kibrit, çakmak gibi ısı verici araçlar kullanabilirsiniz. Burada önemli olan rujunuzun birbirine yapışmasını sağlayacak bir ısı kaynağının olması.