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Artık kırılan ruju çöpe atmayacaksınız! Bu yöntemler ile ruju onarmak mümkün...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Uzun zamandır kullandığınız, çok severek aldığınız rujunuzun kırılması veya zarar görmesi üzerine artık onu çöpe atma devrine son. Kırılan, zarar görmüş rujunuzu onarmanın iki kolay yönteminden bahsediyoruz ve rujunuzu hayata tekrar kazandırıyoruz. Peki bu yöntemler hangileri? İşte rujlarınızı kırılma ve zarar görme sonucunda onararak daha uzun süre kullanma yolları.

Artık kırılan ruju çöpe atmayacaksınız! Bu yöntemler ile ruju onarmak mümkün...

Makyajın en son dokunuşu olan rujlar kadınların vazgeçilmez aksesuarları olarak biliniyor. Kadınların yanından eksik etmediği makyajın tamamlayıcı ürünü her daim çantalarda yerini almayı başarıyor. İstenmeyen nedenlerden dolayı rujlar zarar görebiliyor. Kimi zaman ruju koyduğumuz çanta içerisinde, kimi zaman da aşırı sıcaklığa maruz kalarak kırılıyor ya da deforme oluyorlar. Kırık, zarar görmüş rujlarınızı onarmanız için basit 2 yolu sizlere sunuyoruz.

KIRILAN RUJU ONARMAK İÇİN TEMEL İHTİYACINIZ BİR ADET MUM

Beğenerek aldığınız rujunuz, muhafaza ettiğiniz yerde zarar görmesi ya da ruju fazla açmanızdan dolayı ikiye ayrılarak kırılabilir. Sizlere vereceğimiz yöntem ile rujunuzu tek bir parça haline getirip tekrar kullanabilirsiniz. Bunun için öncelikle bir ısıya ihtiyacınız olacak.

MALZEMELER

Mum
Ahşap çubuk
Kırılan rujunuz ve parçası
Buzdolabı

HAZIRLANIŞI

Öncelikle rujunuzun ikiye ayrılan parçalarını birleştirmek üzere kullanacağınız ısıyı hazır etmeniz gerekiyor. Bunun için mumu yakmalısınız. Mum temin edemediğiniz zamanlarda kibrit, çakmak gibi ısı verici araçlar kullanabilirsiniz. Burada önemli olan rujunuzun birbirine yapışmasını sağlayacak bir ısı kaynağının olması.

Rujunuzun kırılan iki parçasını eşit oranda ısı kaynağına tutmalısınız. Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta ise; rujunuzu yakmamak.

Rujunuz hafif erimeye başladıktan sonra parçalanmış olan rujun iki ucunu birbirlerine baskı uygulayarak yapışmasını sağlamalısınız.

Son aşamada rujunuzun donması ve eski kalıbını alması için buzdolabında en az bir saat bekletmelisiniz.

AŞIRI SICAKTAN ERİYEN RUJUNUZU KURTARMAK MÜMKÜN!

Makyaj çantanızın içerisinde ya da masanızın üzerinde aşırı sıcak ile temas eden rujunuz erimeye başlar. Formunu kaybeder ve akıcı bir hâl alır. Böyle durumlarda eriyen rujunuzu kurtarmak mümkün. Aşırı sıcaktan eriyen rujunuzu tekrar eriterek kullanabileceğiniz bir forma sokabilirsiniz.

MALZEMELER

Mum
Kağıt peçete
Küçük kap
Metal kaşık
Buzdolabı

HAZIRLANIŞI

Öncelikle işlemi gerçekleştireceğiniz alanı korumak amacıyla kağıt peçeteleri kullanacağımız alana seriyoruz.

Mumu yakıyoruz. Aynı şekilde mum yerine kibrit, çakmak gibi ısı veren araçlar kullanabilirsiniz.

Aşırı sıcaktan zarar görmüş rujumuzu metal kaşık üzerine koyuyoruz. Isı veren kaynağımız üzerinde ruj tamamen eriyene kadar tutuyoruz.

Kaşığın içerisinde eriyen ruju küçük bir kaba aktarıyoruz.

Tüm rujunuz bitesiye kadar bu işlemi tekrar ediyoruz.

Eriyen rujunuzu aktardığınız kabın ağzını kapatıyoruz.

En az bir saat bekletmek üzere buzdolabına koyuyoruz.

Eritme işlemini gerçekleştirdiğiniz ruju daha rahat sürmek için dudak fırçası kullanabilirsiniz.

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