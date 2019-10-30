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Artvin'de yolcu otobüsü alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 11:46 | Son Güncelleme

Artvin Hopa'da yolcu otobüsü, yolcularını terminale bıraktıktan sonra seyir halindeyken alev aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 05:00 sıralarında Hopa ilçe merkezinde meydana geldi. Terminale yolcularını bırakan otobüs, park alanına doğru seyir halinde olduğu sırada aniden alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler otobüsü sardı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Otobüsten inen sürücü Ş.T.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen Hopa Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, söndürüldü. Yangında otobüste maddi hasar meydana geldi.

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YANGIN KAHVE MAKİNESİNDEN ÇIKTI

Yangının otobüsteki kahve makinesinden çıktığı belirtildi.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Artvin Hopa otobüs yangını

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