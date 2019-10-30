Artvin'de yolcu otobüsü alev alev yandı

Yangın, saat 05:00 sıralarında Hopa ilçe merkezinde meydana geldi. Terminale yolcularını bırakan otobüs, park alanına doğru seyir halinde olduğu sırada aniden alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler otobüsü sardı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Otobüsten inen sürücü Ş.T.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen Hopa Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, söndürüldü. Yangında otobüste maddi hasar meydana geldi.
YANGIN KAHVE MAKİNESİNDEN ÇIKTI
Yangının otobüsteki kahve makinesinden çıktığı belirtildi.
Kaynak: DHA
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