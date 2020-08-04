MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Arzum Onan'dan deniz altı pozu

Arzum Onan'dan deniz altı pozu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2020 13:49 | Son Güncelleme

1993 Türkiye ve Avrupa Güzeli Arzum Onan ile eşi Mehmet Aslantuğ'un tatili devam ediyor. Sosyal medya hesabından çekildikleri kareleri yayınlayan Onan, bu kez denizin altında yüzerken Aslantuğ'a verdiği pozu paylaştı.

Arzum Onan'dan deniz altı pozu

Arzum Onan, oyuncu Mehmet Aslantuğ ile 1996 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, 2000 yılında Can adını verdikleri oğullarını kucağına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşadı.

2763309_98315b141457092d79a2bb33ecc8dab7_640x640

Şu aralar eşi ile birlikte baş başa tatilde çıkan Onan, Instagram hesabından çekildikleri kareleri de takipçileriyle paylaşıyor.

2763309_44edde1a66a0e5cac1351e8a12d4d2fd_640x640

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Arzum Onan, bu kez denizin altında yüzerken eşine verdiği pozu yayınladı. Onan, bu paylaşımı ile sevenlerinden kısa sürede binlerce beğeni aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Bikini sezonunu açtıBikini sezonunu açtı
Komşularıyla davalık oldu! Yönetici yumruk atmışKomşularıyla davalık oldu! Yönetici yumruk atmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

“Virüsü atlatan hastalarda psikiyatrik hasar kalıyor”

“Virüsü atlatan hastalarda psikiyatrik hasar kalıyor”

Genç doktor Mustafa Özlü koronavirüsten hayatını kaybetti

Genç doktor Mustafa Özlü koronavirüsten hayatını kaybetti

Muharrem İnce'den 'yeni parti' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Muharrem İnce'den 'yeni parti' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Ağustos ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi!

Ağustos ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi!

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Koronavirüs dünyaya İtalya’dan yayıldı

Koronavirüs dünyaya İtalya’dan yayıldı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Müge Anlı'ya çıkacağı tarihi açıkladı!

Müge Anlı'ya çıkacağı tarihi açıkladı!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Ünlü şarkıcıdan romantik evlilik teklifi!

Ünlü şarkıcıdan romantik evlilik teklifi!

Müjde Ar isyan etmişti! Mahkemelik oldular

Müjde Ar isyan etmişti! Mahkemelik oldular

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seren Serengil’den Murat Övünç küfürlerine karşı Yeşim Salkım’a destek! ‘Ben çok yaşadım’

Seren Serengil’den Murat Övünç küfürlerine karşı Yeşim Salkım’a destek! ‘Ben çok yaşadım’

Blanca Blanco bikini sezonunu açtı

Bikini sezonunu açtı

Sinan Akçıl ve sevgilisi Burcu Kıratlı’nın fotoğrafına Demet Akalın’dan ilginç benzetme!

Sinan Akçıl ve sevgilisi Burcu Kıratlı’nın fotoğrafına Demet Akalın’dan ilginç benzetme!

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç bir arada

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç bir arada

Oyuncu Aslıhan Güner'in babası vefat etti

Sevilen oyuncunun acı günü

Danla Bilic ve Murat Ceylan aşk dedikodularına fotoğraflı yanıt verdi! İkilinin pozu görenleri şaşırttı!

Aşk dedikodularına fotoğraflı yanıt verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.