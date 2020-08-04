Arzum Onan'dan deniz altı pozu

Arzum Onan, oyuncu Mehmet Aslantuğ ile 1996 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, 2000 yılında Can adını verdikleri oğullarını kucağına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşadı.

Şu aralar eşi ile birlikte baş başa tatilde çıkan Onan, Instagram hesabından çekildikleri kareleri de takipçileriyle paylaşıyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Arzum Onan, bu kez denizin altında yüzerken eşine verdiği pozu yayınladı. Onan, bu paylaşımı ile sevenlerinden kısa sürede binlerce beğeni aldı.

