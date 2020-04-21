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Arzum Onan: Evliliğimizde büyük hırslar olmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 11:39 | Son Güncelleme

Mehmet Aslantuğ ile mutlu bir evlilik sürdüren Arzum Onan, evliliği hakkında açıklamalarda bulundu. Onan, konuyla ilgili "Büyük hırslarımız olmadı. Evliliğin arkasında gayret ve çabanın olması gerek. Göz önünde olan evliliklerde durum elbette daha zor. İkimiz, işimizin yaşam ritmimizi etkilemesine izin vermedik" ifadelerini kullandı.

Arzum Onan: Evliliğimizde büyük hırslar olmadı

Uzun yıllar modellik ve oyunculuk yapan Arzum Onan, kariyerine heykeltıraş olarak devam ediyor. “Bugün modellik ve oyunculuk geçmişimin dışında, birileri tarafından sadece heykeltıraş Arzum Onan olarak anılmanın mutluluğunu yaşıyorum” diyen Onan, geçtiğimiz yılki ikinci kişisel sergisi “Kadın”ı 20 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

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ÇOK EMEK VERİYORUM BU İŞE

Şimdinin heykeltıraşı eski model, insanların sergilerini gezip heykeller üzerine kendisiyle konuşmasının ise güzel bir duygu olduğunu söyledi ve ekledi: “En büyük arzum büyük meydanlarda heykellerimi görmek... İlk sergim için eserleri benim yapmadığıma dair söylentiler işittim. O zaman çok üzülmüştüm. Çok emek veriyorum bu işe.”

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EVLİLİĞİMİZDE BÜYÜK HIRSLAR OLMADI

23 yıldır oyuncu Mehmet Aslantuğ ile evli olan ve 19 yaşında Can adında bir oğlu olan Onan, hakkında bilinmeyenleri de anlattı: “Mehmet ile ben, evimiz ve o evin içine sığdırdığımız hayatı, herhangi bir hırsla takas etmedik.
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Büyük hırslarımız olmadı. Evliliğin arkasında gayret ve çabanın olması gerek. Günümüzde her şeyi çok çabuk tüketiyoruz ve mutsuzuz. Göz önünde olan evliliklerde durum elbette daha zor. İkimiz işimizin yaşam ritmimizi etkilemesine izin vermedik.”


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Anahtar Kelimeler:
arzum onan, Mehmet Aslantuğ,

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