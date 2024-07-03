Asansör boşluğundan üç kat aşağı düşerek hayatını kaybetti! Sosyal medyadaki son paylaşımı yürekleri sızlattı

MYNET|DIŞ HABERLER İtalya'nın Fasano kentinde yaşayan 25 yaşındaki Clelia Ditano isimli bir kadın asansör kapılarını kapalı tutan emniyet kilitlerinin arızalı olması nedeniyle açık kalan kapılardan aşağı düştü. 15 metre aşağıdaki asansör kabininin tepesinde ölü bulunan Ditano babası tarafından bulundu.

SON PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Kızının hayallerinin yarım kaldığını dile getiren acılı baba, "Bir şeylerin olduğunu hemen anladım. Ehliyet almak ve bağımsız olmak gibi birçok hayali vardı ve tabii ki evlenmek. Şimdi o hayaller paramparça oldu" dedi.

Genç kız ölümünden saatler öncesinde sosyal medyadan siyah mini bir elbiseyle paylaşım yaptı. Bir arkadaşı gönderisine, "Seni böyle hatırlamak istiyorum, hoparlörlerin altında en sevdiğimiz müzik eşliğinde dans ederken" yorumunu ekledi.







