Aseksüellik nedir?

Cinsellikle ilgili yapılan ayrımlardan biri olan aseksüellik, en açık tanımıyla herhangi bir kişiyle cinsel ilişki yaşamamaktır. Bu kişiler hangi cinsiyete bağlı olurlarsa olsunlar cinsel çekim hissetmezler. Aseksüellik, nedeni tam olarak tanımlanmış bir cinsel yönelim değildir. Aseksüel olmakla ilgili nedenler araştırılmaya devam etse de Aseksüellik Görünürlük ve Eğitim Ağı - AVEN (Asexual Visibility and Education Network), aseksüelliği bir yönelim olarak adlandırır. Yani aseksüel olmak kişinin cinselliğe kendi bakış açısıdır. Aseksüeller, aseksüel olmanın kendilerini eksik ya da fazla hissettirmediğini açıkça ifade ederler. Bir diğer deyişle aseksüeller hayatlarını seksüel insanlar gibi yaşadıklarını söylerler, sadece ilişkilerinde cinsellik olmaz. Aseksüel İlişkiler Aseksüel ilişkilerin birincil tutumu birlikte vakit geçirmekten hoşlanmaktır. Bir aseksüel kendini yakın hissettiği insanlar arasındayken, aşık olduğu biriyle birlikteyken duygusal doyuma ulaşabilir. Aseksüel biri flört etmeyi de reddebilir. Aseksüeller için ilişkilerin temeli seksüel ilişkilerle aynıdır. Doğru bir iletişim, kaliteli vakit geçirmek, samimiyet duyguları önemlidir. Bu ilişkide var olmayan tek unsur cinsel çekimdir. Seksüel insanlarda cinsel çekim ve romantik çekim aynı anda görülür, ya da sadece cinsel çekim görülebilir.

Buna rağmen evli aseksüeller, birlikte yaşayan aseksüeller hatta trans bireyler arasında bile aseksüeller olduğu bilinir. Bu kişiler romantik ilişkiler kurabilirler. Bir ilişki yaşayabilirler, hatta aynı evin içerisinde bir hayat bile kurabilirler. Bunlar aseksüelliğe engel olan davranışlar değildir. Bunların içerisinde çocuğu olan aseksüellerin varlığı da mevcuttur. Bazı aseksüel insanların, ilişki içinde oldukları kişilerin zorlamasıyla seksüel ilişki yaşadıkları bilinir. Bu onların tercihinden çok, ilişkilerini sürdürmek adına girdikleri bir eylemdir. Oysa ki aseksüeller, bu durumun karşı tarafın zorlamasıyla geliştiğini ve aslında beden bütünlüğüne zarar verdiğini savunurlar. Aseksüeller kendi aralarında flört ilişkisi kurabilir. Aseksüel birisi seksüel birisiyle de rahatlıkla romantik bir ilişki yaşayabilir. Burada yaşanabilecek tek sorun seksüel tarafın, aseksüel bireyin seçimiyle yaşayacağı çelişkidir. Aseksüel Dil Aseksüellik ortak bir küme gibi düşünülse de bu grubun içinde olan insanlar kendilerini tanımlamak için farklı terimler kullanabilir. Yıllar içerisinde aseksüellikle ilgili bir jargon oluşumu vardır. Bu tanımlamalar, kişilerin romantik ilişkilere bakış açıları, cinsellikle ilgili dürtülerini dışa nasıl vurduklarına göre değişir. Bu tanımlamalardan bazılarının homoromantik, biromantik, panromantik, seks-pozitif, antiseksüel, heteroromantik, demiseksüel(yarı seksüel), gray-A (gri bölge), aromantik olduğu söylenebilir. Örneğin bu kişilerden panromantikler her türlü kişiye romantik hisler besleyebilir. Bireyin kendi cinsiyet özellikleri gözetilmeksizin karşı taraf gay, lezbiyen ya da heteroseksüel olabilir. Görüldüğü gibi tanımlamaları oluşturan durumlar bireyin cinsel kimliğinden, seks üzerine olan düşüncelerine kadar geniş bir yelpazeye yayılır.

Aseksüel Belirtileri Aseksüelliğin en önemli belirtisi cinsel çekim duymamaktır. Bu kişiler ilişki kursalar bile, seks yapmazlar. Diğer belirtilerin seksüel istek duymamak, cinsel isteğin bulunmaması şeklinde olduğu söylenebilir. Ancak inançları gereği veya cinsel kaygılar nedeniyle cinsel ilişki yaşamayan kişilerin aseksüellerle karıştırılmaması gerekir. Aseksüellik aynı zamanda eşcinsellik, transeksüellik gibi bir cinsel kimlik de değildir. Uzun bir süre cinsel ilişki yaşamamak aseksüellik olarak tanımlanmaz. Aseksüellere göre bu bir bozukluk değildir. Çalışmalar aseksüel insan sayısının dünya nüfusunun %1'i oranında olduğunu söyler. Aseksüeller arasında cinselliği tecrübe edenler ve mastürbasyon yapanlar da bulunur. Aseksüellik Nasıl Anlaşılır? Aseksüelliği anlamanın en net yolu, kişinin birlikte olduğu ya da karşısına çıkan insanlara cinsel çekim duyup duymadığı sorusunu yanıtlamasıdır. Eğer herhangi bir cinsel çekim isteği yoksa, o kişi aseksüel olduğunu söyleyebilir. Çoğu insan cinsel çekim hissetmediği durumlarda bu tanımlamayı yapamayıp, psikiyatristlere başvurur. Aseksüellik uzun süredir bilinmesine rağmen, genellikle kişi net olarak bunun farkında değilse, kendisi ile özdeşleştirmekte zorlanabilir. Aseksüellik bütün yaşam boyunca süregelen bir durum olabileceği gibi, düzenli cinsel yaşamı olan insanların aseksüelliğe geçişi de görülebilir. Yine nadiren bir aseksüelin seksüel olması da söz konusu olabilir.

Aseksüel Testi Seksüel biçimlerle ilgili tabuların ortadan kalkması ve bu konuların daha çok konuşulur hale gelmesiyle birlikte, kişilerin yönelimleri ile ilgili testler gün yüzüne çıkmaya başladı. Seksle ilgili sorun yaşadığını düşünenlerin, kendini aseksüel zannedenlerin dışarıdan biri gibi kendileriyle en çok tartıştıkları konuların başında aseksüel olduğunu nasıl anlarsın şüphesi gelir. Aseksüel olduğundan şüphelenen kişiler, birkaç soruya verecekleri yanıtlarla cinsellikle ilgili iç dünyalarının sesini ortaya çıkarabilir. Bu testteki soruların çoğu cinsellik ve cinsel bölgelerle ilgilidir. Yani kişilerin en son ne zaman cinsel çekim duydukları, cinsellikten bahsederken hissettikleri, cinsel organlarına dokunurken zihinlerinde oluşan düşünceler bu testin sorularının parçasıdır. Yine de eklemek gerekir ki, aseksüelliği ortaya çıkaracak net bir test yoktur. Sadece fikir verebilecek soru biçimleri vardır. Kişi kendini aseksüel olarak tanımlamışsa, en doğrusu onun bu yaklaşımına saygı duymaktır. Bu sorularla ilgili birkaç örnek vermek gerekirse, genellikle kalıplarının şu şekilde olduğunu söyleyebiliriz: