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  4. Sabah Şekeri'nin yıldızı Melike Öcalan yıllara meydan okuyor! Tatil pozlarına beğeni yağdı

Sabah Şekeri'nin yıldızı Melike Öcalan yıllara meydan okuyor! Tatil pozlarına beğeni yağdı

14.07.2023 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000'li yılların popüler isimlerinden olan ve özellikle Vatan Şaşmaz ile partner olduğu programla hafızalara kazınan Melike Öcalan fit hali ile göz kamaştırdı. Melike Öcalan'ın tatil pozlarına beğeni yağdı.

Bir döneme damga vuran sabah kuşağı programlarından Sabah Şekeri'nin tanınan isimlerinden olan Melike Öcalan, 2000'li yılların en popüler isimlerindendi. Sunuculuk ve oyunculuktaki başarısıyla adından söz ettiren Melike Öcalan, yıllar önce Bodrum'a yerleşerek şehir hayatına veda etmişti.

43 yaşındaki Melike Öcalan gözlerden uzak bir hayat yaşarken güzelliğiyle de yıllara meydan okuyor. Son olarak tatil pozlarını paylaşan Melike Öcalan düzgün fiziği ile sosyal medyayı salladı.

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Geçirdiği ufak tefek estetik operasyonlarla yüzünde farklılıklar olsa da Melike Öcalan güzelliğiyle ve fit vücudu ile adeta gençlik iksiri içmiş gibi.

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Bir döneme damga vuran güzel sunucuyu görenler "Seni ekranlarda görmek çok istiyoruz", "Ne güzelsin", "Hep güzelsiniz", "Hiç değişmediniz" yorumlarında bulundu.

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Melike Öcalan Oyuncu yaşında

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