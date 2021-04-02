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Aşı orucu bozar mı? Aşı yaptırmak orucu zedeler mi? Diyanet açıkladı

02.04.2021 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın döneminde koronavirüs aşısı çalışmaları sürüyor. 13 Nisan'da başlayacak olan Ramazan ayının yaklaşması ile aşı sırası gelen vatandaşlar aşı orucu bozar mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki, aşı olmak orucu bozar mı? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yanıtı...

Aşı orucu bozar mı? Aşı yaptırmak orucu zedeler mi? Diyanet açıkladı

Koronavirüs aşılama çalışmaları Türkiye genelinde sırası gelen vatandaşlara uygulanmaya devam ediyor. 13 Nisan'da başlayacak olan mübarek Ramazan ayında Müslüman alemi oruç tutacak. Aşı olmak orucu bozar mı? sorusu bu nedenle gündemde araştırılan konulardan biri oldu. Peki, aşı yaptırmak orucu zedeler mi? İşte, yanıtı...

AŞI ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından oruç ve koronavirüs aşısı konusuna ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz. Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler.

Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler.

Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların, damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir."

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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