Aşılamada yeni dönem başlıyor: BioNTech devrede! Vatandaş aşısını kendi seçecek

Türkiye'ye getirildiği çıklanan BioNTech aşıları da devreye giriyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, başarılı bir şekilde yürütülen aşı çalışmalarına BionTech aşısı da dahil oldu. Son sevkiyatlarla toplam 2,8 milyon doza ulaşan BionTech aşıları, özel koşullara sahip Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı depolarına yerleştirildi.

EKSİ 80 DERECEDE SAKLANIYOR

Analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başlanacak aşı nisan ayında 4,5 milyon doza ulaşacak. Ayrıca 30 milyon doz için firma ile opsiyonlu anlaşma sağlandı. Firmanın üretim kapasitesinin artmasıyla aşının Türkiye'ye getirilme çalışmaları devam edecek. Aşılar, Sağlık Bakanlığı depolarında saklama koşullarına uygun olarak tasarlanan özel odalarda eksi 80 derecede muhafaza ediliyor.

VATANDAŞ AŞISINI SEÇEBİLECEK

Daha önceki açıklamalarda, aşının mevcutluğuna göre sırası gelene yapılacağı belirtilmişti. Son gelişmelere göre ise bu tercih vatandaşa bırakılacak. Milliyet gazetesinin birinci sayfasında Aykut Yılmaz imzalı habere göre, yarın ilk dozu uygulanacak olan aşıyı vatandaş seçebilecek. Aşılamada sırası gelen vatandaşlar randevu sistemi üzerinden Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği CoronaVac aşısını ya da BioNTech aşısını tercih edebilecek. Öte yandan BioNTech aşılarının sadece hastanelerde uygulanacağı da belirtildi.

