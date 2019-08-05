Aşk acısını unutmak için bu evrelere dikkat!

Siz siz olun, hayatınızdaki bu olumsuz sürecin geçeceğini, kötü görünen her şeyin düzeleceğini, en kısa zamanda bunu atlatacağınızı unutmayın. Yeniden sevip, yeniden sevilebilirsiniz, yeter ki, olumsuz düşünmeyin ve bu süreci en kısa zamanda atlatmaya bakın. AYRILIĞIN 7 AŞAMASI ŞOKTAN KABULLENMEYE Şok, bedenin acıya verdiği doğal korunma tepkisidir. Ve ilişkiniz ilk bittiğinde, olacaklarla ilgilenmek istemeyebilirsiniz. Her şey gözünüze çok korkunç, çok yalnız ya da çok kafa karıştırıcı gelecektir. Bu inanamama hali birkaç dakika, günler, haftalar hatta aylarca sürebilir ve eğer ayrılık hiç beklemediğiniz bir anda geldiyse, bu aşamadan çıkmanız daha da uzun zaman alabilir. Yaşanan ayrılık sahnesi konusunda hafızanızdaki anıların bulanık olması, nefesinizin kesildiğini hissetmeniz ya da uyku sorunları yaşamanız tamamen doğaldır.

Kendinizi bir meditasyon ve uzun yürüyüşler reçetesi ile iyileştirmeye çalışın.

Panik yapmayın. Bir noktadan sonra tüm bu olanlardan yavaş yavaş anlam çıkaracaksınız!

İNKAR: 'YOK CANIM!' İnkar gerçekliğin reddedilmesi ve duyguların depolanmasıdır. İnkar durumu; 'Eğer bu kalp kırıklığını kabul etmezsem, böyle bir şey yaşanmamış demektir' düşüncesidir ve bu da yeniden bir araya gelme umudunu körükler. Ayrılığın bu aşamasında, eski sevgiliyi telefonla aramak, ona mail atmak ya da Facebook'unu yaptıklarını takip etmek çok sık görülen davranışlardır.

Tüm korkularınızı, mantıksız düşüncelerinizi, aklınıza gelebilecek her şeyi bir günlüğe yazın ya da bir arkadaşınıza anlatın.

Durumu önemsememeyi bırakın. Ayrılığınızla başa çıkmamak, daha sonra duygusal hissizliğe yol açar ve tıkanıp kalmanıza neden olur. SOYUTLANMA: 'YALNIZ KALMAK İSTİYORUM' Asıl kirli işler ayrılığı kabullendikten sonra başlar: İlişkinin çözümlenmesi. Eski sevgilinizle aranızdaki ilişkiyi kafanızda tekrar tekrar yaşarsınız ve hangi noktada işlerin bozulmaya başladığını anlamaya çalışıp, kendinize “İlişkimizi nasıl kurtarabilirdik?” diye sorarsınız. Perdeleri sıkıca kapatıp, evden çıkmak istemezsiniz. Dışarıya çıkıp, dünyaya “evet, bitti” demek yerine, karanlıkta sessizce oturup dondurma yemek daha iyi hissettirir.

Düzenli olarak duş alın ve güne başlamak için nedenler bulun (iş, sosyal ortam gibi).

'Beni kimse sevemez' gibi mantıksız düşüncelerin sizi ele geçirmesine izin vererek, kendinize acımaya başlamayın.

ÖFKE: 'KALBİMİ KIRDIĞIN İÇİN SENDEN NEFRET EDİYORUM' Bu aşamada kalbiniz mutsuzluktan öfkeli bir moda girer. Kalbiniz, ayrılığınız konusunda hem eski erkek arkadaşınıza hem de size öfke kusar. Ayrılığınızın bu aşamasında, kendinizi onun resimlerini yakarken, sizdeki eşyalarını rehin tutarken, onu, arkadaşlarına kötülerken bulacaksınız. Eğer kızgınlığınız kendinize karşıysa, sık sık kendinizle öfkeli konuşmalar yapacak, aklınızdan birçok pişmanlık düşüncesi geçecektir. Bu noktada derinde yatan asıl istek, suçu birilerine mal etmektir.

Öfkenizi kabullenin, bu konuda bir şeyler yazmayı ya da konuşmayı deneyin. PAZARLIK: 'ONU KAZANMAK İÇİN NELER YAPABİLİRİM?' Bu aşama, çoğunlukla eski sevgilinizi geri kazanmayı istemekle, biraz da ayrılığa sizin yaptığınız bir hata neden olduysa, kendi suçunuzu affetmekle ilgilidir. Eski sevgilinizle pazarlık etmek için yanıp tutuştuğunuz için, bazen aşırıya kaçıp, uzlaşmaya varmak adına anlaşmalar sunacak ya da başka biri (daha formda, daha az kıskanç, daha anlayışlı) olmayı deneyeceksiniz. Ancak gerçek, şu anda hissettiğiniz acıyı görmezden gelmeye çalışmaktan başka bir şey değildir.

Kendinizle ilgili sizi mutlu eden ve geleceğinizde hayatınızda olmasını istediğiniz şeylerle ilgili bir liste yapın.

Ve bu listeye eski erkek arkadaşınızı geri kazanmayı dahil etmeyin!