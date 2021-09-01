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Aşk Mantık İntikam 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Beni yeniden sev istedim

01.09.2021 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Mantık İntikam 11. Bölüm 2. fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Başrollerinde İlhan Şen ve Burcu Özberk'in yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinin son bölümünde; Çağla'nın ilan-ı aşkı damgasını vurdu.

Fox Tv’nin sevilen yazlık dizisi Aşk Mantık İntikam 11. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmana Esra’nın, “Beni yeniden sev istedim” sözleri damga vurdu. Aşk Mantık İntikam 11. yeni bölümü 3 Eylül Cuma günü ekranlarda olacak.

Aşk Mantık İntikam 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: &quot;Sonunda ödeştik Esra!&quot;Aşk Mantık İntikam 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: "Sonunda ödeştik Esra!"

AŞK MANTIK İNTİKAM 10. SON BÖLÜM

Ozan ve Esra yeniden bir aradadır. Onları öpüşürken gören Çağla; Ozan’ı, Esra’ya bırakmamaya karar verir. Ozan için savaşacaktır. Çınar ve Ozan’ın arasındaki gerilim ise devam eder. Esra Çınar’ın duygularını bilmediği için bu gerilime anlam veremez.

Ozan da Esra da birbirlerine sırılsıklam aşık olduklarını saklamazlar. Esra’nın bu kadar badireden sonra Ozan’ı tekrar kaybetme korkusu olsa da Ozan, Esra’yı bundan sonra her şeyin çok güzel olacağına inandırır ancak gelişen olaylar onları büyük bir yol ayrımına getirecektir.

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Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam dizisi
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