Aşk Mantık İntikam dizisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ozan'dan Esra'ya itiraf!

Yapımcılığını No:9 Productions’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal’ın uyarladığı Aşk Mantık İntikam dizisi 8. bölümüyle 13 Ağustos Cuma akşamı Fox TV'de olacak.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan ve Çağla’yı hastane odasında baş başa gören Esra oradan ayrılırken Musa’ya bir söz verdirir. Ozan, Esra’nın tüm gece başında beklediğini bilmeyecektir. Musa nedenini anlamasa da Esra’ya verdiği sözü tutacaktır. Ozan, Esra’nın kendisine bir geçmiş olsun bile dilemediğini sanacak ancak gerçeği ilginç bir şekilde öğrenecektir.



Menekşe ve Zümrüt, mahalle güzelleştirme derneğinin başkanlık seçimleri için kıyasıya bir rekabete girerken Zümrüt’ün seçimi kazanmak için başvurduğu yollar herkesi şaşırtacaktır. Oylar sayıldığında ortaya çıkan sonuç Menekşe ve Zümrüt arasındaki ilişkiye yeni bir boyut kazandıracaktır.



Esra, Çağla ve Ozan’ın arasında gizli bir ilişki olduğundan şüphelenip bu ilişkiyi ortaya çıkarmaya karar verir. Bu amaçla, şehirden ayrılan Ozan’ın peşine düştüğünde, karşılaştıkları onu hayli şaşırtacaktır.

