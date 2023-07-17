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Aşk Taktikleri 2'ye Demet Özdemir'in kumsaldaki dansı damga vurdu! Şükrü Özyıldız'ın hayaline yorum yağdı

17.07.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız’ın paylaştığı “Aşk Taktikleri 2” Netflix'te izleyicisinin karşısına çıktı. Recai Karagöz'ün yönetmenliğini üstlendiği, Pelin Karamehmetoğlu'nun senaryosunu yazdığı, romantik komedi türündeki film büyük bir ilgiyle izlendi. Filme güzel oyuncu Demet Özdemir'in kumsaldaki dansı damga vurdu. Şükrü Özyıldız'ın hayali olarak gösterilen o anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Netflix'in yeni filmi Aşk Taktikleri 2, 14 Temmuz 2023 tarihinde izleyicisinin karşısına çıktı. Kısa sürede büyük beğeni toplayan filmin bazı sahneleri sosyal medyayı salladı. Bu sahnelerden biri de Demet Özdemir'in kumsaldaki dansı oldu.

Filmde; Kerem karakterine hayat veren Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi Aslı'yı canlandıran Demet Özdemir, sevgilisinin hayalinde kumsalda dans etti. Özdemir'in bu dansı filme adeta damga vurdu.

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülere yorum yağdı. Özdemir'in cesur dansı sosyal medyayı ikiye böldü.

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Bazı kullancılar 'Çok fazla', 'Çileden çıkmış' gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar başarılı buldu.

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Güzel oyuncuya; 'Harika sahneydi', 'Çok başarılı', 'İşini yapıyor' gibi destek mesajları da yağdı.

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Filmin kadrosunda Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız’ın yanı sıra Atakan Çelik, Hande Yılmaz, Deniz Baydar, Melisa Döngel, Ceyhun Mengiroğlu, Bora Akkaş, İpek Tuzcuoğlu, Kerem Atabeyoğlu ve Ümit Erdim gibi yetenekli oyuncular da yer alıyor.

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