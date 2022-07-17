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Aşk Tarifi konusu nedir? Aşk Tarifi filmi oyuncuları kimlerdir, hangi yıl çekildi?

17.07.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Tarifi filmi 17 Temmuz 2022 Pazar günü televizyon yayın akışında yer alması nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Lasse Hallström'ün yönetmenliğini üstlendiği film Richard C. Morais'in yazdığı The Hundred-Foot Journey isimli romandan uyarlanmıştır. Peki Aşk Tarifi konusu nedir? İşte Aşk Tarifi filminin oyuncuları ve merak edilenler...

Aşk Tarifi konusu nedir? Aşk Tarifi filmi oyuncuları kimlerdir, hangi yıl çekildi?

Richard C. Morais'in 2008'de yayınlanan "The Hundred-Foot Journey" romanından uyarlanan filmin türü komedi-dramadır. Peki Aşk Tarifi filmi oyuncuları kimlerdir? Aşk Tarifi filmi oyuncuları kimlerdir? Ayrıntılar haberimizde...

AŞK TARİFİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Aşk Tarifi filminin konusu şu şekildedir:

Bombay'da yaşayan Hassan Haji, dedesinin işlettiği restoran sayesinde mutfakla çocuk yaşta tanışmış, bu ilgisini yeteneğiyle pekiştirmiştir. Şimdilerde genç bir adam olan Hassan, dedesinden kalan müesseseyi başarıyla işletirken beklenmedik bir trajedi nedeniyle Bombay'dan taşınmak durumunda kalır. Ailesiyle birlikte Fransa'nın bir kasabasına yerleşir ve işini burada devam ettirmek için hazırlıklara başlar, restoranını açar. Böylece bu yeni restoranın sunduğu egzotik Hint mutfağı kısa sürede bölge halkının dikkatini çeker. Bu nedenle de bölgenin prestijli restoranı Le Saule Pleureur'de bir telaş başlar. Şef Madame Mallory, yeni rakibi Hassan'ın kendinden daha yetenekli olduğunu fark etmiştir ve bu durum, aralarında esaslı bir rekabetin doğmasına neden olur.

AŞK TARİFİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Aşk Tarifi filminin oyuncuları:

Helen Mirren,

Charlotte Le Bon

Rohan Chand

AŞK TARİFİ FİLMİ HANGİ YIL ÇEKİLDİ?

Steven Knight'ın senaryosunu yazıp Lasse Hallström'ün yönetmenliğini üstlendşpş Aşk Tarifi filmi 2014 yılında gösterime girmiştir.

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