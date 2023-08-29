Aşk üçgeninde silahlar konuştu! Motosikletle gelip eve mermi yağdırdılar... Baba ağır yaralandı

Tayland’ta 17 yaşındaki bir genç yakın zamanda ayrıldığı kız arkadaşıyla hala görüşmeye devam etmesine rağmen yeni bir sevgilisi olduğunu öğrenince öfkeden deliye döndü. Eski sevgilisi ve onun yeni erkek arkadaşıyla yolda karşılaşan ismi açıklanmayan 17 yaşındaki genç ile ikili arasında önce internetten tartışma başladı Arkadaşlarını da alarak yeni sevgilisinin evinin önüne gelen genç silahlı saldırı gerçekleştirdi. Polis, şüphelileri yakalayıp yasal işlem başlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

BABASI AĞIR YARALANDI

Yetkililer olay yerinde sağ ayağından, sol kolundan ve belinden kurşunla yaralanan 42 yaşındaki Panya'yı buldu. Acil tıbbi müdahale için hastaneye nakledildi. Olay yerinde hasarlı bir motosikletin yanı sıra dört adet 9 mm'lik mermi kovanı bulundu. Bir görgü tanığı, saldırının motosikletli 10’dan fazla gençten oluşan bir grup tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.