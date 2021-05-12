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Aşkın Tarifi dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! Aşkın Tarifi 1. bölüm fragmanı yayınlandı!

12.05.2021 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin yeni dizisi Aşkın Tarifi'nin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Kadir Doğulu'nun Fransız mutfağında uzman Gaziantepli bir şefi canlandıracağı dizinin yayın tarihi de açıklandı. Peki Aşkın Tarifi ne zaman başlıyor? İşte heyecan dolu aşk hikayesini seyirciyle buluşturacak olan Aşkın Tarifi'nin konusu ve oyuncu kadrosu.

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün başrolünü paylaştığı dizinin kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır gibi isimler yer alıyor. Aşkın Tarifi dizisi 1. bölümüyle 7 Haziran Pazartesi akşamı Kanal D'de olacak.

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AŞKIN TARİFİ KONUSU NEDİR?

Aşkın Tarifi dizisinde Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün dikkat çeken menemen sahnesi! &quot;Menemen nasıl yenir öğrendik mi gençler?&quot;Aşkın Tarifi dizisinde Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün dikkat çeken menemen sahnesi! "Menemen nasıl yenir öğrendik mi gençler?"

Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk’a dersini vermek ister.

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Fırat’ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler.

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Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır.

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Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır.

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Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk’a “aşk dersi” verebilecek mi?

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Yoksa ava giderken avlanacak mı? Fırat, Aşkın Tarifini bulabilecek midir, ya da Aşkın Tarifi var mıdır?
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Dizinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, yönetmenliğini Deniz Koloş, yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı üstleniyor. Dizinin senaryosunu ise Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme alıyor.

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Kadir Doğulu
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