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Asla inanmamanız gereken 5 vajina efsanesi! Pamukçuğun ana nedeni cinsel ilişki mi?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Birçok kadın hayatının bir noktasında vajinal sağlıklarıyla ilgili endişeler yaşıyor. Bir uzman, yapılan bir araştırmanın ardından kadınların neredeyse dörtte birinin pamukçuğun oldukça bulaşıcı olduğunu düşündükten sonra asla inanmamanız gereken beş vajina mitini açıkladı.

Asla inanmamanız gereken 5 vajina efsanesi! Pamukçuğun ana nedeni cinsel ilişki mi?

Jinekoloji doktoru Dr. Sarah Welsh, kadın sağlığını çevreleyen şok edici bir eğitim eksikliği olduğunu söyledi ve kadın cinsel sağlığı söz konusu olduğunda kulak doğma bilgilerin çürütülmesi gerektiğini söyledi. Dr. Sarah, konu vajinanın sağlığı hakkında konuşmaya geldiğinde birçok kadının utandığını doktora gitmeye de çekindiklerini sözlerine ekledi.

Dr. Sarah tarafından yaptırılan anket vajinal sağlığı çevreleyen en önemli 5 efsaneyi ortaya çıkardı.

PAMUKÇUK ÇOK BULAŞICIDIR

Dr. Sarah tarafından ankete katılanların yüzde 21'i pamukçukun oldukça bulaşıcı olduğuna inandıklarını söyledi. Vajinal pamukçuk, çoğu kadını hayatlarının bir noktasında etkileyen yaygın bir maya enfeksiyonudur.

Rahatsız edici ve kaşıntılı olabilir ancak genellikle tedavisi nispeten kolaydır.
Sarah, "pamukçuk çok bulaşıcı değildir" dedi ve maya enfeksiyonunuzu birisine el ele tutuşmaktan vermeyeceğinizi ekledi. "Ancak, samimi durumlarda belirli kişilere aktarılma potansiyeline sahipler. Pamukçuk cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon değildir ancak çok nadiren seks yoluyla bulaşabilir. Bu yaygın değildir, bu yüzden eğer seks sonrası pamukçuk belirtileriniz olduğunu düşünüyorsanız, o zaman bir cinsel sağlık kliniğine gidin, çünkü sahip olduğunuzdan daha yaygın bir şey olabilir."

SABUNLA TEMİZLİK ENFEKSİYONLARDAN KORUR

Vajinanın temizliğinden emin olmak için birçok kadın sabun vb. temizlik ürünleri kullanıyor. Anket, insanların yüzde 22'sinin vajinanızı sabunla temizlerseniz bakteriyel vajinoz, sistit ve pamukçuk gibi vajinal sağlık sorunlarına yakalanma olasılığınızın daha düşük olduğunu düşündüğünü ortaya koydu. Dr Sarah kadınların bu görüşlerine şiddetle karşı çıkıyor. Sarah, 'vajinalar kendi kendini temizler, bu yüzden vulvanızı, vücudunuzun geri kalanını yapacağınız gibi kokusuz sabunla yıkayın. Vajinalarını temizleyen kişiler, bakteriyel vajinoz ve pamukçuk gibi enfeksiyonların yanı sıra sistitlere daha duyarlıdır. Bu tür ürünler genellikle vajinayı tahriş eden ve doğal dengesini bozan yapay kokular ve sentetik maddeler içerir. Akıntının vajinanın kendisini kötü bakterilerden korumasının normal bir yolu. Bununla uğraşırsak, kötü bir enfeksiyona neden olabilecek aşırı bir bakteri büyümesi olabilir' diyor.

CİNSEL İLİŞKİ PAMUKÇUĞUN ANA NEDENİDİR

Ankete katılanların yüzde 19'undan fazlası, seks yapmanın vajinal pamukçukun ana nedeni olduğuna inandıklarını söyledi. Sarah, seksin ana neden olmadığını söyledi ancak seks tarafından tetiklenebileceğini ekledi. 'Mantar (kandida olarak adlandırılır) normalde zararsızdır ancak pamukçukta büyümüştür ve kaşıntı ve akıntı gibi semptomlara neden olur. Candida, ılık ve nemli ortamlarda ve bakteri dengesi bir şekilde değişirse büyür. Bu nedenle, antibiyotik almak (bakteri ekosistemini değiştirir), kötü kontrol edilen diyabet, hamile olmak veya menopoza girmek gibi sizi buna karşı daha duyarlı hale getirecek şeyler var.'

BAKTERİYEL VAJİNOZ HER ZAMAN ANTİBİYOTİKLE TEDAVİ EDİLİR

Bakteriyel vajinoz, olağandışı vajinal akıntının yaygın bir nedenidir. Ankete yanıt verenlerin yüzde 20'si durumu tedavi etmenin tek yolunun antibiyotik kullanmak olduğuna inanıyordu. Dr Sarah, durumun bu olmadığını söyledi. "BV, metronidazol gibi antibiyotiklerle tedavi edilebilir ancak buradaki tek tedavi bu değil. Vajinadaki pH'ı düşürmek için vajinal jeller mevcuttur ve bu nedenle bu ortamda büyüyen bakterilerin büyümesini engeller.''

Sarah, 'BV'de sıklıkla bulunan ana bakterilerden biri Gardnerella'dır ve bakteriyel dengede bir değişikliğe (veya daha doğrusu bir dengesizliğe) neden olur. Bunun bakteriyel vajinozun nedeni olarak görülmediğini, ancak varlığının vajinal mikrobiyomu değiştirmesi nedeniyle bakteriyel vajinozda bulunan başlıca türlerden biri olduğunu ve bunun birçok bakteri türünün aşırı büyümesiyle ilişkili olabilir. Bununla birlikte, Gardnerella, herhangi bir vajinal enfeksiyon belirtisi veya semptomu olmaksızın kadınlardan da izole edilebilir' diye ekledi.

ANTİBİYOTİKLER SİSTİTİ TEDAVİ EDER

Ankete yanıt verenlerin yüzde 17'si, antibiyotiklerin sistiti tedavi etmenin tek yolu olduğuna inanıyor. Sarah ekledi: "Sistit kadınlar arasında çok yaygındır ve antibiyotiklere her zaman ihtiyaç duyulmaz. Hafif sistit genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden düzelir. sistit rahatlaması (sodyum sitrat) ile yönetilebilir. Bu sistit giderici poşetler, idrarın asitliğini nötralize ederek semptomları çok daha yönetilebilir hale getirerek çalışır.Yapabileceğiniz diğer şeyler arasında basit bir ağrı kesici almak, bol su içmek ve semptomlar geçene kadar seksten kaçınmak sayılabilir."

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