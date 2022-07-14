Aslı Enver'in Disney Plus için çekilecek yeni dizisindeki partneri belli oldu

Ünlü oyuncu Aslı Enver'in Disney Plus için çekeceği Arayış dizisindeki partneri belli oldu. 14 Haziran'da Türkiye pazarına giren Disney Plus, peş peşe ülkemizin önde gelen yıldız isimleriyle marka yüzü anlaşması yapmıştı.

MEHMET GÜNSÜR BAŞROLDE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Nüket Bıçakçı'nın yazdığı dizide Enver, arkadaşını tarikatın elinden kurtarmak için mücadele veren bir kadına hayat verecek. Dizide Enver'in rol arkadaşı ise başarılı oyuncu Mehmet Günsür olacak. Ay Yapım'ın imza atacağı diziyi Emin Alper yönetecek.

Günsür aynı zamanda Ay Yapım'ın Netflix çekilen 'Kül' adlı filminde de rol alacak.



