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Aslı Enver kızının 1 yaşını kutladı! Sade kutlama dikkat çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.07.2024 13:17
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Berkin Gökbudak ile mutlu bir evliliği olan Aslı Enver'in kızı Elay, 1 yaşına bastı. Ünlü oyuncu, kızının doğum gününü sosyal medya hesabından "Elay 1 yaşında" sözleriyle kutladı. Doğum gününün gösterişten uzak sade olması sosyal medyada gündem oldu.

Aslı Enver kızının 1 yaşını kutladı! Sade kutlama dikkat çekti

2022 yılından bu yana Berkin Gökbudak ile mutlu bir evliliği olan Aslı Enver sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. 12 Kasım 2022'de sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan oyuncu Aslı Enver, 4 Temmuz'da da kızı Elay'ı dünyaya getirmişti.

Sosyal medya hesabından zaman zaman kızıyla ve eşiyle pozlarını paylaşan Aslı Enver'in kızı Elay 1 yaşına bastı.

Kızının doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlayan Enver, Elay'ın 1 yaş kutlamasından kareleri takipçileriyle paylaştı.

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Paylaşımına The Temptations grubunun "My Girl" şarkısını ekleyen ünlü oyuncu, "Bu şarkı benden sana canım kızım... İyi ki geldin" ifadelerini kullandı.

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Aslı Enver, sözlerine "Hep dediler ki zaman çok hızlı geçecek tadını çıkar, haklılarmış. Hayatımın en hızlı, yavaş, heyecanlı, yorucu, endişeli ama en mutlu 1 senesi… Elay 1 yaşında. Bile" diye devam etti.

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Aslı Enver'in kızının doğum gününü diğer ünlülerin aksine gösterişten uzak bir şekilde aile arasında yapması sosyal medyada dikkat çekti. Enver'in paylaşımlarına "Hep mutlu olun", "Ne güzel sade tam size yakışan", "Çok güzelsiniz" yorumları geldi.


Express


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