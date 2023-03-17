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Aslı Enver Londra'dan döndü! Doğumun nerede olacağını açıkladı

17.03.2023 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile evlenen ve kısa bir süre sonra da hamile olduğunu açıklayan Aslı Enver, bebeğini hangi ülkede doğuracağını açıkladı.

Aslı Enver Londra'dan döndü! Doğumun nerede olacağını açıkladı

Ünlü oyuncu Aslı Enver ile iş insanı Berkin Gökbudak, geçtiğimiz yıl kasım ayında nikah masasına oturmuştu.Enver kısa bir süre sonra da hamile olduğunu açıklamıştı.

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Bir kız bebek bekleyen ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta eşiyle birlikte Londra'ya gitmişti. Enver ve Gökbudak, önceki akşam Türkiye'ye geri döndü.

"NORMAL DOĞUM İSTİYORUM"

Yaklaşık 6 aylık hamile olan oyuncu, bebeğini Türkiye'de doğuracağını açıkladı. Enver, "Londra'ya gezmeye gittik. Doğum Türkiye’de olacak. Doğum için doktor hangi yöntemi uygun görürse o olacak. İnşallah normal doğum olur" ifadelerini kullandı.

aslı enver

''İSİM BELLİ DEĞİL"

İsim konusunda henüz karar vermediklerini de dile getiren Aslı Enver, "İsmi net değil. Süreç gayet güzel gidiyor, heyecanlıyız. Aşerme durumum olmadı" dedi.

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