Aslı Enver Londra'dan döndü! Doğumun nerede olacağını açıkladı

Ünlü oyuncu Aslı Enver ile iş insanı Berkin Gökbudak, geçtiğimiz yıl kasım ayında nikah masasına oturmuştu.Enver kısa bir süre sonra da hamile olduğunu açıklamıştı.
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Bir kız bebek bekleyen ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta eşiyle birlikte Londra'ya gitmişti. Enver ve Gökbudak, önceki akşam Türkiye'ye geri döndü.
Yaklaşık 6 aylık hamile olan oyuncu, bebeğini Türkiye'de doğuracağını açıkladı. Enver, "Londra'ya gezmeye gittik. Doğum Türkiye’de olacak. Doğum için doktor hangi yöntemi uygun görürse o olacak. İnşallah normal doğum olur" ifadelerini kullandı.
İsim konusunda henüz karar vermediklerini de dile getiren Aslı Enver, "İsmi net değil. Süreç gayet güzel gidiyor, heyecanlıyız. Aşerme durumum olmadı" dedi.