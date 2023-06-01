Aslı Enver ve Mehmet Günsür'lü Arayış'tan ilk fragman geldi! Yorum yağdı! 'Zeytin Ağacı'nın...'

Aslı Enver ve Mehmet Günsür’ü başrollerinde buluşturan Disney+’ın yeni orijinal dizisi ‘Arayış’ın ilk fragmanı geldi. Dizinin fragmanında ki bazı sahneler dikkat çekti ve sosyal medyada yorum yağdı.

Arayış dizisi ilk fragmanıyla Netflix'in başrollerinde Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz'ın yer aldığı Zeytin Ağacı dizisine benzetildi. Sosyal medyada; 'Zeytin Ağacı'nın aynısı', 'Zeytin Ağacı'na çok benziyor' gibi yorumlar yapıldı.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, özgün hikaye ve senaryosunu Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Emin Alper oturuyor.

Aslı Enver ve Mehmet Günsür’ün başrolleri paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Defne Kayalar, Devin Özgür Çınar, Erol Babaoğlu, İpek Türktan, Erdem Şenocak, Begüm Akkaya, Şeyma Gökçe Cengiz, Onur Ünsal, Eylem Yıldız, Oral Özer ve Ali Yoğurtçuoğlu yer alıyor.



