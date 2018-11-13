Aslıhan Doğan doğumdan sonra ilk kez görüntülendi

Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e tacizde bulunduğu iddiasıyla başlayan kavgada Arda Turan, Berkay'ın burnunu kırmıştı. İkilinin hastaneye taşınan kavgasında Arda'nın elinde silahla görüntüleri bomba etkisi yaratmıştı.

İlk duruşmanın 30 Ocak 2019'da görülmesine karar veren mahkeme; futbolcunun, 'cinsel taciz', 'kasten yaralama', 'Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme', 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 12,5 yıla kadar hapsini istemişti.

Olaylardan kısa bir süre sonra Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan'ın oğulları Hamza Arda dünyaya gelmişti. Çift doğumdan sonra ilk kez görüntülendi. Akmerkez'de görüntülenen çift, akşam saatlerinde Müslüm filmini izledi.

''HAMZA UYANMADAN DÖNMELİYİZ''

Aslıhan Doğan bebeklerinin çok uysal olduğunu ve hiç yormadığını belirtti. Çift oğulları Hamza'nın uyanmadan eve dönmeleri gerektiğini söyleyerek ayrıldı.

