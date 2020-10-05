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Aspirin mucizesi! Bir de çamaşır makinesine koyun bakın neler oluyor...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kulağa garip geliyor ama çamaşırlarınıza aspirin eklemek harikalar yaratabilir! Beyaz giysilerin beyazdan daha beyaz çıkacağını vaat eden çamaşır deterjanlarını kullanıyor olsanız bile, grimsi lekelerden ve sarı koltuk altı lekerinden kaçınamazsınız. Her yıkamada beyaz giysiler daha koyu ve daha gri hale gelir. Peki bunun üstesinden nasıl gelirsiniz? Cevap çok basit; ihtiyacınız olan şey her biri 325 miligramlık beş aspirin tabletidir.

Aspirin mucizesi! Bir de çamaşır makinesine koyun bakın neler oluyor...

En yüksek programlı çamaşır makineleri, en iyi deterjanlar kullansak bile bazen beyaz çamaşırlarımızdan lekeleri çıkartamıyor ya da istediğimiz beyazlığa kavuşmasını sağlayamıyoruz. Neyse ki, hepimizin ecza dolabında bulunan aspirin mucizesi var.

NASIL KULLANACAKSINIZ?

Tabletleri erimeleri için büyük bir kap içinde sıcak suya koyun. Bütün tabletler tamamen çözülene kadar bu aspirin suyunu karıştırın. Tabletlerin daha hızlı çözünmesini sağlamak için, suya koymadan önce parçalayabilirsiniz. Daha sonra, donuk, beyaz giysileri aspirin suyunun yer aldığı suya koyun ve sekiz saat boyunca bekletin. Çamaşır makinesine birkaç aspirin eklemek de işinizi çözebilir. Giysileri suda beklettikten sonra çamaşırlarınızı her zamanki gibi yıkayın.

Bununla birlikte koyu ve renkli giysilerin renklerini korumaları, matlaşmamaları için karabiber kullanabilirsiniz. Çamaşır makinenizin deterjan haznesine deterjan koyduktan sonra bir çay kaşığı karabiber ekleyin. Bu sabun artıklarının gitmesini sağlayacak bu sayede donuk bir hal almayacaktır.

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