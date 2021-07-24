Aşure günü ne zaman başlayacak? 2021 aşure ve Muharrem ayı tarihleri

Müslümanları için önem atfedilen Aşure Günü, her sene Muharrem Ayının 10. günü kutlanır. Bu sene Ağustos ayı içerisinde kutlanacak olan Aşure günü ile ilgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed şöyle buyurmuştu; " Aşure Günü zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur." İşte, 2021 Aşure ve Muharrem ayı tarihleri...

İslam alemi için büyük önem taşıyan Aşure günü gelecek ay idrak edilecek. Müslümanlar da 2021 yılı Aşure gününün ne zamana denk geldiğini merak ediyor.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Muharrem ayının onuncu günü "aşura" günü olarak tanımlanmaktadır. Muharrem ayı 2021 yılında 9 Ağustos'ta başlayacak. Aşure günü ise 18 Ağustos Çarşamba günü ihya edilecek.

AŞURE GÜNÜ NELER OLDU?

Aşure Günü, Müslümanlar için oldukça önemlidir. Diyanet'ten alınan bilgilere göre, Aşure Günü'nde aşağıdaki olayların yaşandığına inanılır;

Hz. Muhammed'in torunu ve aynı zamanda Hz. Ali'nin oğlu olan Hz. Hüseyin ve beraberindeki 72 kişi Kerbela'da Yezid'in ordusu tarafından katledildi.

Hz. Adem'in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edildi.

Hz. Yakub'un oğlu Hz.Yusuf'la kavuşması gerçekleşti.

Hz. Eyyub'un hastalıkları iyileşti ve sağlığına kavuştu.

Hz. Musa Kızıldeniz'i ikiye böldü.

Hz. Yunus, balığın karnından kurtuldu.

Hz. İdris göğe yükseltildi.

Hz. Nuh'un gemisi tufandan kurtuldu.

Hz. İbrahim ateşte yanmadı.

MUHARREM AYININ FAZİLETİ NEDİR?

"Muharrem" hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir. Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır."

Muharrem’in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir, âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir

Hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek "Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur." buyurmuştur.



