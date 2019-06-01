ASUS Republic of Gamers, Yeni Aura Creator Yazılımını Duyurdu

Aura Creator, PC meraklılarına oyun deneyimini kişiselleştirmek ve mükemmelleştirmek için daha fazla destek vermeyi amaçlayan Aura RGB'nin en yeni sürümü olarak göze çarpıyor. Kullanıcılar, bu yeni yazılımla, sistemlerindeki basit renkleri uyumlaştırmaktan, sıfırdan çok katmanlı RGB efektleri oluşturmaya kadar, kendi zevklerine tam olarak göre uyarlanmış aydınlatma efektleri oluşturma özgürlüğüne kavuşuyor. Aura Creator’un Haziran 2019’da indirmeye açılması planlanıyor.

Yeni RGB deneyimi

RGB aydınlatma, oyuncuların seçkin PC bileşenlerinin renklerini ve efektlerini değiştirmelerini sağlayan basit bir kozmetik kişiselleştirme paketi olarak başladı. ROG, bu özelliği müzik ve CPU sıcaklıklarına bağlamak gibi işlevsellik içerecek şekilde daha fazlası için evriltti. Aura Sync, bu seçenekleri ASUS ve ortaklarından gelen uyumlu dahili bileşenler ve harici çevre birimleri arasında genişleterek tüm sistemler arasındaki senkronizasyonu sağladı.

Daha fazla gelişme, geliştiricilerin kullanması amacıyla sistem aydınlatmasının kilidini açan Aura Ready'ye yol açtı. Aura SDK, belirli oyun içi olaylara dayalı olarak sistem aydınlatmasını senkronize ederek Call of Duty: Black Ops 4, Anthem, Pathfinder: Kingmaker ve Tropico 6 gibi oyunlara desteğini artırdı.