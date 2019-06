ASUS Republic of Gamers, Yeni Aura Creator Yazılımını Duyurdu

Daha fazla gelişme, geliştiricilerin kullanması amacıyla sistem aydınlatmasının kilidini açan Aura Ready'ye yol açtı. Aura SDK, belirli oyun içi olaylara dayalı olarak sistem aydınlatmasını senkronize ederek Call of Duty: Black Ops 4, Anthem, Pathfinder: Kingmaker ve Tropico 6 gibi oyunlara desteğini artırdı.

“Solunum” ve “dalga” gibi önceden yüklenmiş efektler daha da değiştirilebiliyor. Örneğin dalga efektlerinin, yön, gradyan, hız ve dönüş seviyeleri ayarlanabiliyor. Her efekt, yaratılacak varyasyonların sayısını artıracak şekilde kendi kişiselleştirme ayarlarına sahip olmasıyla göze çarpıyor.

Her katman etkileyici bir kişiselleştirme derecesi sunuyor. Tek bir katmana birden fazla efekt eklenebiliyor ve her birinin süresi, zaman çizelgesi boyunca ayarlanabiliyor. Birden fazla katmanı üst üste ayarlamak, kullanıcıların statik efektler veya bunların herhangi bir sayıdaki kombinasyonunun üzerine reaktif efektler yerleştirmesini sağlıyor.

Popüler fotoğraf ve video düzenleme programlarını da destekleyen çok çeşitli klavye kısayolları, Aura Creator içindeki çalışmaları hızlandırıyor. Anahtar kombinasyonları, kullanıcıların katmanları hızlı bir şekilde çoğaltmasına ve efekt eklemesine olanak sağlıyor.

Desteklenen cihazlar

Başlangıçta desteklenen dizüstü bilgisayarlar arasında ROG Strix Scar III G531 / G731, ROG Strix Hero III G531 / G731, ROG Zephyrus S GX502 ve ROG Zephyrus M GU502 bulunuyor. Yeni yazılımla uyumlu diğer PC bileşenleri ve çevre birimleri arasında ise ROG Strix Flare ve ROG Strix Scope klavyelerini, ROG Gladius II Orijinal ve ROG Gladius II Kablosuz fareleri, ROG Delta kulaklıklı mikrofon setini ve ROG Balteus Qi mousepad yer alıyor.

Daha fazla cihaz desteğinin 2019’un üçüncü çeyreğinde gelmesi ve ROG Gladius II ve ROG Gladius II Origin PNK LTD oyun farelerini, ROG Strix Flare PNK LTD ve ROG Strix Flare Call of Duty klavyelerini, ROG ve ROG Strix X570 serisi anakartları desteklemesi bekleniyor. XG248Q ve XG438Q oyuncu monitörlerinin yanı sıra ASUS RTX 2060, 2070 ve 2080 grafik kartlarının da desteklenmesi bekleniyor.

Aura Creator ekosistemine zaman içinde daha fazla cihaz eklenecek.