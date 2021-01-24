HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 'Asya'nın El Chapo'su': Çinli uyuşturucu baronu Tse Chi Lip Amsterdam'da yakalandı

'Asya'nın El Chapo'su': Çinli uyuşturucu baronu Tse Chi Lip Amsterdam'da yakalandı

24.01.2021 20:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
'Asya'nın El Chapo'su': Çinli uyuşturucu baronu Tse Chi Lip Amsterdam'da yakalandı

Interpol'ün en çok arananlar listesinde bulunan ve 'Asya'nın El Chapo'su' olarak anılan Çin kökenli Kanadalı "uyuşturucu baronu" Tse Chi Lop, Amsterdam'da gözaltına alındı.

Interpol'ün en çok arananlar listesinde bulunan ve 'Asya'nın El Chapo'su' olarak anılan Çin kökenli Kanadalı "uyuşturucu baronu" Tse Chi Lop, Amsterdam'da gözaltına alındı.

"The Company" olarak da bilinen Asya Pasifik merkezli suç örgütü "Sam Gor"un lideri olan 57 yaşındaki Tse Chi Lop, Amsterdam'daki Schipol Havalimanı'nda Kanada'ya giden bir uçağa aktarma yapmak üzereyken polis tarafından durduruldu.

Hollanda Ulusal Kriminal Soruşturma Dairesi, Avustralya polisinin talebi üzerine Tse Chi Lop'un geçen Cuma günü tutuklandığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'ne (UNODC) göre, Sam Gor, Japonya'dan Yeni Zelanda'ya kadar Asya Pasifik bölgesindeki en etkili suç örgütlerinden biri. Örgüt, uyuşturucu satışından yıllık 22 milyar dolar civarında gelir elde ediyor.

Avustralya polisine göre, bu ülkeye kaçırılan uyuşturucunun yüzde 70'i, Tse Chi Lop'un başında bulunduğu Sam Gor adlı mafya örgütünün sorumluluğunda. Sam Gor ve Lop, Avustralya'da 2015 yılından bu yana en az 13 uyuşturucu kaçakçılığı olayından sorumlu tutuluyor.

Ağırlıklı olarak eroin ve kristal met ticaretiyle uğraşan suç örgütü, toplam 70 milyar doları aşan bir varlığa sahip. Çin'in Guangzhou kentinde doğan Sam Gor lideri Tse Chi Lop, 1988 yılında Kanada'ya göç etti.

Hong Kong merkezli mafya grubu "Big Circle Gang"in eski üyesi olan Tse Chi Lop, yeni suç örgütünü Toronto ve Ontario kentlerinde kurdu. Kanada üzerinden ABD'ye eroin nakliyatı nedeniyle 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Son yıllarda yeniden Hong Kong, Tayvan ve Makao'da yaşamaya başlayan Lop, Interpol'ün 2019 yılından bu yana en çok aradığı kişiler arasında yer alıyordu.

Tse Chi Lop, Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin El Chapo ve Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar ile karşılaştırılıyor ve bu nedenle "Asya'nın El Chapo'su" diye adlandırılıyor.

Tse Chi Lop ve ekibi, Japonya'daki Yakuza, Avustralya'daki Comanchero Motosiklet Kulübü ve Lübnan Mafyası başta olmak üzere, çok sayıda suç örgütüyle işbirliği yapıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayındaki 'Bahçeli' skandalı şoke ettiCanlı yayındaki 'Bahçeli' skandalı şoke etti
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 299 kişi hayatını kaybettiİtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 299 kişi hayatını kaybetti
68 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 68?68 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 68?

En Çok Okunan Haberler

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Yarın Türkiye'de olacak! Sağlık Bakanı Koca duyurdu

Yarın Türkiye'de olacak! Sağlık Bakanı Koca duyurdu

Küvet sahnesi sosyal medyayı salladı

Küvet sahnesi sosyal medyayı salladı

Volkswagen büyük yara aldı! Karı yüzde 50 düştü

Volkswagen büyük yara aldı! Karı yüzde 50 düştü

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili Erdoğan'dan talimat

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili Erdoğan'dan talimat

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Diğer Haberler

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 299 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 299 kişi hayatını kaybetti

Hollanda'da sokağa çıkma yasağına karşı eylemlerde, Covid-19 test merkezi ateşe verildi

Covid-19 test merkezi ateşe verildi

AB Konseyi Başkanı, aşı teslimatındaki gecikmeler nedeniyle ilaç firmalarını uyardı

Aşı teslimatındaki gecikmeler nedeniyle ilaç firmalarına uyarı

Biden-Rusya arasında ilk kriz: Moskova, ABD'yi suçladı

Biden-Rusya arasında ilk kriz: Moskova, ABD'yi suçladı

182 metrelik dev elektrik santrali bacası 4 saniyede böyle yıkıldı

182 metrelik dev baca 4 saniyede böyle yıkıldı

Restoranda kahvaltı yapan müşteri 148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.