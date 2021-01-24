'Asya'nın El Chapo'su': Çinli uyuşturucu baronu Tse Chi Lip Amsterdam'da yakalandı

Interpol'ün en çok arananlar listesinde bulunan ve 'Asya'nın El Chapo'su' olarak anılan Çin kökenli Kanadalı "uyuşturucu baronu" Tse Chi Lop, Amsterdam'da gözaltına alındı.

"The Company" olarak da bilinen Asya Pasifik merkezli suç örgütü "Sam Gor"un lideri olan 57 yaşındaki Tse Chi Lop, Amsterdam'daki Schipol Havalimanı'nda Kanada'ya giden bir uçağa aktarma yapmak üzereyken polis tarafından durduruldu.

Hollanda Ulusal Kriminal Soruşturma Dairesi, Avustralya polisinin talebi üzerine Tse Chi Lop'un geçen Cuma günü tutuklandığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'ne (UNODC) göre, Sam Gor, Japonya'dan Yeni Zelanda'ya kadar Asya Pasifik bölgesindeki en etkili suç örgütlerinden biri. Örgüt, uyuşturucu satışından yıllık 22 milyar dolar civarında gelir elde ediyor.

Avustralya polisine göre, bu ülkeye kaçırılan uyuşturucunun yüzde 70'i, Tse Chi Lop'un başında bulunduğu Sam Gor adlı mafya örgütünün sorumluluğunda. Sam Gor ve Lop, Avustralya'da 2015 yılından bu yana en az 13 uyuşturucu kaçakçılığı olayından sorumlu tutuluyor.