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ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'dan iddialı sözler! 'Kazanacağız' dedi, oy oranını açıkladı... İkinci turda kimi deestekleyecek?

14.03.2023 06:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi önderliğinde kurulan ATA İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. "Kazanacağımızı ve ikinci tura kalacağımızı düşünüyorum" diyen Oğan, şu anki oy oranlarını açıkladı. İkinci tura kalamazlarsa kimi destekleyecekleriyle ilgili soruya da yanıt veren Oğan, "Biz çok rahat kazanacağımızı düşünüyoruz. Kalamadığımız takdirde oturup konuşacağız." dedi.

ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'dan iddialı sözler! 'Kazanacağız' dedi, oy oranını açıkladı... İkinci turda kimi deestekleyecek?

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Habertürk'te katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Oğan, ittifakının oy kapasitesiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

'ŞU ANDA OYUMUZ YÜZDE 16'LARDA'

Seçimi kazanacaklarını düşündüğünü belirten Sinan Oğan,"Sayın Kılıçdaroğlu yüzde 20 ile başladı. Şimdi yüzde 40'larda. Biz evvelsi gün çıktık, şu anda yüzde 16'larda gözüküyoruz. Bizim verilerimiz, dayandığımız seçmen kitlesi tabanı kendisini vatansever, Atatürkçü, Türk milliyetçisi olduğunu, HÜDA PAR ve HDP arasında kalmak istemeyen kitleyi hesaba katınız."

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'KAZANACAĞIMIZI, İKİNCİ TURA KALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Oğan, "Ayağa yere basan siyasetçiyim. Biz kazanacağımızı, ikinci tura kalacağımızı düşünüyorum. Kalamadığımız takdirde bakacağız. HDP'nin, HÜDA PAR'ın kimi esir aldığına bakacağız. Hayat felsefemize kim cevap veriyorsa oturup onu konuşacağız. Temel felsefemiz bu ülkenin birliği bütünlüğüdür. Türkiye'nin gerçek sigortasının ne demek olduğunu hep beraber göreceğiz inşallah." dedi.

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İKİNCİ TURDA KİMİ DESTEKLEYECEKLER?

Fatih Altaylı'nın seçimde ikinci tura Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan kalırsa oyunuz kimden yana olur sorusuna çarpıcı bir cevap veren Sinan Oğan, "Size politik bir cevap vermeyeceğim. Seçim ve siyaset bu, kazanmakta var kaybetmekte. Biz çok rahat kazanacağımızı düşünüyoruz. Kalamadığımız takdirde oturup konuşacağız. HDP'nin kimi esir aldığını, HÜDA PAR'ın kimi esir aldığına bakacağız. Bizim hayat felsefemize, çizgimize o günün şartlarında kim cevap veriyorsa oturup o zaman konuşacağız. ATA İttifakına oy verenlere oturup soracağız." şeklinde konuştu.

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