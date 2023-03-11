Daha önce Mansur Yavaş'a çağrı yapmıştı! Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ duyurdu: ATA ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan...

Millet İttifakı'nda adaylık tartışmalarının sürdüğü dönemde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, her fırsatta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini belirtiyordu. Altılı Masa'da yaşanan kriz sonrası da Özdağ, Yavaş'a adaylık konusunda bir çağrı yapmış ancak Yavaş'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer almasının ardından bu çağrısını geri çekmişti. Son olarak Özdağ, 5 partiden oluşan 'Ata İttifakı'nı duyuracaklarını açıklamıştı. Özdağ'dan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ile ilgili de bir açıklama geldi.

"ATA İTTİFAKININ CUMHURBAŞKANI ADAYI SİNAN OĞAN"

Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "ATA ittifakı imza töreni ve ATA ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sayın Sinan Oğan’ın adaylığının açıklanması için düzenlediğimiz tören saat 14.00’de Zafer Partisi Genel Merkezinde gerçekleştirilecek. Türk Milleti 1921 Anayasasını savunan 2 ittifak karşısında çaresiz değildir. Artık ATA İttifakı var." ifadelerini kullandı.

Sinan Oğan