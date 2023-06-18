Atakan Işıktutan ile plajda aşka gelen İrem Derici'den o fotoğrafa olay yorum: "Galiba yeni sünnet olmuşum!"

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sahne performansının yanı sıra yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Eski 'Survivor' yarışmacısı Atakan Işıktutan ile aşk yaşayan Derici, sevgilisinin kulağından ısırdığı eğlenceli bir görüntüye sosyal medyada yer verdi. Öte yandan basın mensupları tarafından görüntülenen ünlü şarkıcı, "İrem Derici, Atakan Işık'ın önce ayağını, sonra kulağını ısırdı" haberlerini ti'ye aldı.

"O AYAĞI ISIRDAM AĞZIMDA DİŞ Mİ KALIR?"

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda gazete küpürüne yer veren İrem Derici, "Kız o ayağı ısırsam ağzımda diş mi kalır? 46 numara!" ifadesine yer verdi.

Ünlü şarkıcı kendisine gelen "Allah seni taş etmeye! Taş gibi hatunsun maşallah, o nasıl yatış?" yorumuna ise şu yanıtı verdi:

"Galiba yeni sünnet olmuşum!"





