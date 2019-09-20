Atama kararları Resmi Gazete'de!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı merkeze alınırken, bu suretle boşalan Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Egemen Bağış atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Adil Karaismailoğlu getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Erol Çıtak görevinden alınırken bu suretle boşalan Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne Yalçın Eyigün'ün ataması yapıldı.

TCDD'DE APAYDIN VE KURT GÖREVLERİNDEN ALINDI

Atama kararları Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İsa Apaydın ile TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Kurt görevlerinden alındı.

Bu suretle boşalan TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına aynı yer Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Uygun, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Kamuran Yazıcı atandı.