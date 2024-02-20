Atatürk'e yönelik skandal sözleri tepki toplamıştı! Şevki Yılmaz'ın yeni paylaşımı tartışma yarattı

Sultan II. Abdülhamit Han'ın torunu Berna Osmanoğlu'nun İstanbul'daki nikah törenine katılmasıyla gündem olan Refah Partisi eski milletvekili Şevki Yılmaz'ın "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" sözleri tepkileri beraberinde getirmişti.

ATATÜRK'Ü HEDEF ALDI

Daha sonra sosyal medyada yayılan bir videoda hedefine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü alan Yılmaz'ın sözleri infiale yol açmıştı.

TARTIŞMA YARATAN YENİ PAYLAŞIM

Tepkilerin hedefindeki Şevki Yılmaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşım ise tartışmalara yol açtı.

Yılmaz paylaşımında "Bize bu vatanı emanet eden Fatih'in, Yavuz'un çocukları Osmanlı Hanedanı'na yapılan zulmü, Rus Çarı Şeyh Şamil'e yapmadı..." notunu düştü.









