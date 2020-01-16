Atatürk'ün ilk basın toplantısının 97. yıl dönümü Kocaeli'de kutlandı

"19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Samsun'a çıkışıyla başlayan mücadele, Amasya Genelgesi ile Erzurum ve Sivas kongreleriyle devam etmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışıyla süreç ilerlemiş ve Anadolu'nun her bölgesinde kurtuluş mücadelesi Türk ordusu ve milletiyle birlikte verilerek, Cumhuriyetin kuruluşuna gidilen noktalar adım adım mesafe alınarak sürdürülmüştür. Kocaeli'deki basın toplantısı da bu amaçla oldukça önemlidir. Cumhuriyetin kurulma fikrini basınla paylaşan Atatürk, buradan hareketle Cumhuriyetin kurulacağını topluma farklı şekillerde anlatma ihtiyacı duymuştur. Bu boyutuyla baktığımızda Cumhuriyetimizin kuruluşuna gidilen yolda İzmit önemli bir yer oluşturmuştur."

"Bugün bu bayrak altında özgürce yaşıyorsak bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Cumhuriyetimizin ayakta kalması için mücadele veren aziz şehitlerimiz ile gazilerimize borçluyuz." diyen Aksoy, onları bir kez daha rahmetle andıklarını belirtti.

- "Hayalinde bir Türkiye vardı"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da 16 Ocak 1923'teki ruhun bugün yaşatılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Atatürk'ün, kurmak istediği Cumhuriyetin iletişim kampanyasını yürütmek için İzmit'te toplantı gerçekleştirdiğini anlatan Büyükakın, "Hayalinde bir Türkiye vardı. Türkiye'nin geleceğine dair bazı konular vardı. Bunları basın mensuplarıyla bir araya gelerek anlatmak ve geleceğe dair işaretleri yurttaşlarıyla paylaşmak için bir araya gelmiştir. Bu bize basının yeri geldiğinde ne kadar önemli şeyler yapabileceğini, doğru mesajların iletilmesi ve doğru adımların atılması için ülkeye ne kadar önemli katkılar sağlayabileceğini bir kez daha gösteriyor." diye konuştu.

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, tarihi bir güne tanıklık ettiklerini söyledi.