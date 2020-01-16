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  4. Atatürk'ün ilk basın toplantısının 97. yıl dönümü Kocaeli'de kutlandı

Atatürk'ün ilk basın toplantısının 97. yıl dönümü Kocaeli'de kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 13:10 | Son Güncelleme

Vali Hüseyin Aksoy: - "Cumhuriyetimizin kuruluşuna gidilen yolda İzmit önemli bir yer oluşturmuştur"

KOCAELİ (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez 16 Ocak 1923'te Kocaeli'de düzenlediği basın toplantısının 97. yıl dönümü kutlandı.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Gazeteciler Cemiyetince (KOGACE) Atatürk'ün 97 yıl önce bir grup gazeteciyle toplantı yaptığı Kasr-ı Hümayun'da düzenlenen törende, Cumhuriyetin kuruluşuna gidilen yolda birçok mücadele verildiğini belirtti.

Kocaeli'de 97 yıl önce düzenlenen basın toplantısının önemine değinen Aksoy, şunları söyledi:

"19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Samsun'a çıkışıyla başlayan mücadele, Amasya Genelgesi ile Erzurum ve Sivas kongreleriyle devam etmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışıyla süreç ilerlemiş ve Anadolu'nun her bölgesinde kurtuluş mücadelesi Türk ordusu ve milletiyle birlikte verilerek, Cumhuriyetin kuruluşuna gidilen noktalar adım adım mesafe alınarak sürdürülmüştür. Kocaeli'deki basın toplantısı da bu amaçla oldukça önemlidir. Cumhuriyetin kurulma fikrini basınla paylaşan Atatürk, buradan hareketle Cumhuriyetin kurulacağını topluma farklı şekillerde anlatma ihtiyacı duymuştur. Bu boyutuyla baktığımızda Cumhuriyetimizin kuruluşuna gidilen yolda İzmit önemli bir yer oluşturmuştur."

"Bugün bu bayrak altında özgürce yaşıyorsak bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Cumhuriyetimizin ayakta kalması için mücadele veren aziz şehitlerimiz ile gazilerimize borçluyuz." diyen Aksoy, onları bir kez daha rahmetle andıklarını belirtti.

- "Hayalinde bir Türkiye vardı"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da 16 Ocak 1923'teki ruhun bugün yaşatılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Atatürk'ün, kurmak istediği Cumhuriyetin iletişim kampanyasını yürütmek için İzmit'te toplantı gerçekleştirdiğini anlatan Büyükakın, "Hayalinde bir Türkiye vardı. Türkiye'nin geleceğine dair bazı konular vardı. Bunları basın mensuplarıyla bir araya gelerek anlatmak ve geleceğe dair işaretleri yurttaşlarıyla paylaşmak için bir araya gelmiştir. Bu bize basının yeri geldiğinde ne kadar önemli şeyler yapabileceğini, doğru mesajların iletilmesi ve doğru adımların atılması için ülkeye ne kadar önemli katkılar sağlayabileceğini bir kez daha gösteriyor." diye konuştu.

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, tarihi bir güne tanıklık ettiklerini söyledi.

KOGACE Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kaplan ise 16 Ocak'ı "Basın Onur Günü" olarak kutladıklarını, bugünün Türk basın tarihi için çok önemli olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından programın onur konuğu gazeteci Yavuz Donat'a plaket, drone eğitimini tamamlayan basın mensuplarına da belgeleri verildi.

Daha sonra tarihi Kasr-ı Hümayun'daki salonda günün anısına Vali Aksoy, Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve diğer katılımcılar tarafından sembolik basın toplantısı düzenlendi.

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Atatürk basın toplantısı Kocaeli

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