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  4. Ateş Kuşları'nın Gülayşe'si İlayda Alişan 'Sürpriz' diyerek yeni imajını paylaştı!

Ateş Kuşları'nın Gülayşe'si İlayda Alişan 'Sürpriz' diyerek yeni imajını paylaştı!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
13.03.2024 10:44
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Son zamanlarda pek çok ünlü isim imaj değişikliğine gitti. Bu kervana son olarak ünlü oyuncu İlayda Alişan da katıldı. Alişan, saçlarında doğal rengine dönmeyi tercih etti.

Ateş Kuşları'nın Gülayşe'si İlayda Alişan 'Sürpriz' diyerek yeni imajını paylaştı!

Oyuncu İlayda Alişan, son olarak Ateş Kuşları dizisinde seyirci karşısına çıktı.
Bugüne kadar pek çok dizi ve filmde gördüğümüz İlayda Alişan, özellikle Ateş Kuşları dizisiyle oldukça beğenildi.

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Genç isim, hem oyunculuğu hem güzelliğiyle magazin manşetlerinden düşmüyor.
İlayda Alişan, bugüne kadar pek çok imaj değişikliğine gitti.

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YENİ İMAJINI PAYLAŞTI

İlayda Alişan son olarak 3.4 milyon gibi büyük bir takipçi kitlesi bulunan Instagram hesabından paylaştığı pozlarla gündem oldu. Saçlarının rengini değiştiren Alişan, peş eşe paylaşımlarda bulundu. Güzel oyuncunun son hali ise oldukça beğenildi..

Açık saçlarına geri dönen oyuncunun imaj değişikliği sosyal medyada uzun bir süre konuşuldu.

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Yeni saçlarını sosyal medyada paylaşan İlayda Alişan, yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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