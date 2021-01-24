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  4. Atilla Taş'ın Barış Murat Yağcı yorumu olay oldu

Atilla Taş'ın Barış Murat Yağcı yorumu olay oldu

24.01.2021 09:03 | Son Güncelleme:
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Survivor ile ünlenen ardından Nisa'yla öpüşme videoları ifşa olan Barış Murat Yağcı şarkı çıkarıyor! Survivor Barış'ın sesi ise gündemde. Atilla Taş'ın Barış Murat Yağcı yorumu da sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Barış Murat Yağcı, yeni şarkısının tanıtımını Instagram hesabından yaptı. Bu hafta klip çekileceğini duyuran oyuncu, şarkısından bir kısmını da yayınladı.

Survivor Barış, "Daha önce de haberini verdiği şarkım yakında çıkıyor. Bu hafta şarkımın klibini çekmeye başladık. Size ufak bir sır vereyim. Stüdyodan birkaç görsel göstereceğim" açıklamasını yaptı. Ancak Barış'ın sesi sosyal medyanın gündemindeydi.

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Atilla Taş da eleştirilen Survivor Barış ile ilgili yaptığı yorumla dikkat çekti. Barış Murat Yağcı’nın şarkısını paylaşarak sesini eleştiren Taş "Bir daha sesime ya da müziğime laf eden olursa, harbiden kalbini kırarım!" dedi.

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