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Atina'da hareketli saatler! CIA'dan acil uyarı geldi: Uçaklar durduruldu

11.11.2022 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki havalimanı, hareketli saatlere tanıklık etti. CIA'nın "şüpheli yolcu" uyarısı sonrası Emirates Havayollarına ait 2 uçak için harekete geçildi. Uçaklardan biri kalkışa hazırlandığı sırada durdurulurken diğer uçak ise Eleftherios Venizelos Havalimanı'na geri döndürüldü. Kalkışına izin verilmeyen uçağın Dubai'ye uçacağı öğrenilirken, havalimanına geri döndürülen uçağın ise New York seferinde olduğu bildirildi.

Atina'da hareketli saatler! CIA'dan acil uyarı geldi: Uçaklar durduruldu

Yunanistan'da "şüpheli yolcu" gerekçesiyle 2 uçaktan birinin kalkış yapmadığı, diğerinin de kalkış yaptığı havalimanına geri döndürüldüğü bildirildi.

CIA'DAN UYARI GELDİ

Ulusal basında yer alan haberlere göre ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Atina'daki havalimanlarında Emirates Havayollarına ait 2 uçakta "şüpheli yolcu" bulunduğu uyarısı yaptı.

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Yetkililer, uyarı üzerine Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan uçağı durdurdu, kalkış yapan diğer uçağı ise geri döndürdü.

Kalkışına izin verilmeyen uçağın Dubai'ye, havalimanına geri döndürülen uçağın ise New York'a uçtuğu öğrenildi. (AA)

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