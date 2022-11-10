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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in başı dertte! Muhalefet harekete geçti

10.11.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan kamuoyu, ülkedeki dinleme skandalını konuşuyor. Siyaset, medya ve iş dünyasından çok sayıda önemli kişinin casus yazılımla dinlendiği iddiaları sonrası, ana muhalefet partisinden hamle geldi. Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) milletvekili, dinleme skandalı için yargıya başvurdu. Öte yandan dinleme skandalının, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in bilgisi dahilinde yapıldığı iddia edilmişti. İşte haberin detayları....

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in başı dertte! Muhalefet harekete geçti

Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) Meclis Grup Sekreteri Milletvekili Olga Yerovasili'nin, Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Areios Pagos) savcısına, telefon dinleme iddialarına ilişkin tüm sorumlular hakkında şikayette bulunduğu bildirildi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, mahkeme çıkışında açıklamada bulunan Yerovasili "Demokrasi ve hukuk devleti için son derece kritik anlarda yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

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Yerovasili, SYRIZA iktidarında Vatandaşı Koruma Bakanlığı ve Hükümet Sözcülüğü de yapmıştı.

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"MİÇOTAKİS'İN HABERİ VARDI"

Documento gazetesi, 6 Kasım'da yayımladığı haberde siyaset, medya ve iş dünyasından çok sayıda önemli kişinin casus yazılımla dinlendiğini ileri sürmüştü. Gazetenin haberinde ayrıca, dinlemelerin, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in bilgisi dahilinde yapıldığı iddia edilmişti.

İsimleri belirtilmeyen kaynaklara dayandırılan haberde, "dinlenenler listesinde", eski Başbakan Andonis Samaras, eski Vatandaşı Koruma Bakanları Mihalis Hrisohoidis ve Olga Yerovasili, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kalkınma ve Yatırım Bakanı Andonis Yeorgiadis gibi çok sayıda bakan, eski bakan, siyasetçi ve gazetecinin yer aldığı iddia edilmişti. (AA)

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