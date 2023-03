'Atkılar bereler eldivenler hazır mı?' Bünyamin Sürmeli 'Kar yağışı bekliyoruz' diyerek duyurdu! O tarihi işaret etti... Son dakika 27-31 Mart hava durumu

Kar mı geliyor? İstanbul'da kar var mı? Ankara'da kar ne zaman yağacak? Mart ayının bitmesine az bir zaman kala uzmanlar kar yağışına ilişkin dikkat çeken tahminler yaptı. Bünyamin Sürmeli ve Prof. Dr. Orhan Şen'den peş peşe açıklamalar gelirken Meteoroloji de son hava durumu raporunu paylaştı. Peki illerde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika tahminleri...

"KIŞIN GÖBEĞİNE GERİ ÇEVİRECEK"

Bünyamin Sürmeli YouTube kanalından yaptığı açıklamada “Atkılar, bereler, eldivenler hazır mı? Tekrar kışa geri dönüyoruz ama 1 günlüğüne. Ama kış hem de kışın göbeğine geri çevirecek gibi görünüyor. Bu havalar… Neresi için? Birçok bölgemiz için böyle. Orta ve kuzey bölgelerin büyük kısmında durum benzer şekilde. Ama her yerde tırnak içerisinde o beyaz kışı tabii ki canlandırmayacak. Ama yurdun birçok noktası bu beyaz kıştan muhtemelen bir pay alacak. Deprem bölgesi de az da olsa buradan minik bir pay alabilecek gibi görünüyor. Fakat Bolu çevrelerinde, Sivas’ta, iç anadoluda birçok noktada, Yozgat’ta, Kastamonu’da, hatta başkentte kar yağışı bekliyoruz. Bir de bahsettiğimiz yağış öyle az buz, direkt böyle beklediğimiz yağmur, karla karışık yağmur falan değil, bildiğiniz kar, beklenti bu. Geçen haftadan şöyle mart bitmeden şöyle ben buradayım, martın adına yakışır bir final yapabilir diye bahsediyorduk. Şimdi bu son veriler, artık iyice yaklaştı. Bahsettiğimiz tarih ayın 29’u. Çarşamba gününden bahsediyoruz. Dolayısıyla iyi bir soğuktan, sıkı bir soğuktan bahsediyoruz." şeklinde konuştu.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Sürmeli "Evet, İstanbul için bir kar durumundan bahsetmiyoruz, belki yüksekler için bir karla karışık yağmur ihtimali ortaya çıkartabilir ama şu anda İstanbul’da net bir kar durumundan bahsetmiyoruz. Ama Marmara’da birçok nokta için bu olasılık söz konusu. Bursa’nın yüksek kesimleri için de olasılık dahilinde olabilir.” dedi.

ORHAN ŞEN DE PAYLAŞTI

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün Pazartesi, Doğu anadolu ve Güneydoğu anadolunun doğusunda yağmur var. Gece Marmara ve Ege'de lodos ile beraber yağmur geliyor. Sıcaklıkları yükseltiyor İstanbul'da 18 İzmir 23 Edirne 21 Kocaeli 23 C. Yurt genelinde de bugün sıcaklık ortalamanın üzerine çıkacak." dedi.

Şen bir sonraki paylaşımında ise "Yarın Salı doğu anadolu hariç batı ve iç bölgeler yağmurlu yarın akşam ve gece sıcaklıklar tüm yurtta 8-10 C düşecek. Yarın gece Çarşamba İç Ege Karadeniz'in iç sonraları Doğu anadolu kar yağışlı Perşembe günü de doğuda kar yağışı devam edecek Çarşamba akşam batıda yağış kesilecek" ifadelerini kullandı.

Bir başka paylaşımında da Şen "Ankara'da Çarşamba perşembe kar var gündüz 4 C gece buzlanma olur -3 C. İstanbul'da kar yok yağmur var. Çarşamba 10 C." dedi.

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevreleri, Doğu Karadeniz ve Ordu çevreleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin genellikle yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği; yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis; Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların bugün yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Ege Bölgesinde kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI: Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, çamur yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNİ

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimlerinden başlamak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak, ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra zamanla sağanak, ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak, ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde (Salı) sağanak, ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde (Salı) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde (Salı) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde (Salı) sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİVAS °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MALATYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

27 MART HAVA DURUMU TAHMİNİ

28 MART HAVA DURUMU TAHMİNİ

29 MART HAVA DURUMU TAHMİNİ

30 MART HAVA DURUMU TAHMİNİ

31 MART HAVA DURUMU TAHMİNİ