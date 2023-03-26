Son dakika: 'Birçok kişi hasta olacak' deyip duyurdular! İstanbullular dikkat... Hava durumu çok değişecek

Son dakika: İstanbul'da kurak geçen kış sebebiyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 37 seviyesinde kaldı. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde barajlardaki doluluk oranı yüzde 89 civarındaydı. Hal böyle olunca hava durumu daha çok takip edilmeye başlandı.

Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yeni hafta hastalık havası" uyarısında bulundu. Hava Forum'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yeni hafta hastalık havası... Balkanlar üzerinden sert bir soğuk hava geliyor. Birçok kişi maalesef kendine dikkat etmeyeceği için hasta olacak. İşte İstanbul'un sıcaklık grafiği... Grafiğe bakınca hastalık alarmını görebiliyorsunuz..."

ANKARA DA KIŞA GERİ DÖNECEK

Hava Forum'dan, Ankara için yapılan hava durumu paylaşımında ise kışa geri dönüleceği bilgisi verildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ankara kışa geri dönmeye hazır! Sıcaklıklar adeta çakılacak. Başkentte çarşamba ve perşembe aralıklarla kar bekliyoruz. Gece sıcaklıkları sıfırın altına inecek. Zirai don riski çok yüksek ! Dikkat..."



