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Attığı tokatla Oscar'a damga vurdu! Will Smith'in eşi suskunluğunu bozdu

30.03.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oscar Ödülleri töreninde Will Smith'in karısıyla ilgili şaka yapan Chris Rock'a tokat atması tüm dünyada gündem oldu. Will Smith attığı tokat için özür dilerken, Will Smith'in eşi Jada Pinkett suskunluğunu bozdu.

Attığı tokatla Oscar'a damga vurdu! Will Smith'in eşi suskunluğunu bozdu

Oyuncu Jada Pinkett Smith, eşi Will Simith'in Oscar töreninde komedyen Chris Rock'ı tokatlamasının ardından sessizliğini bozdu.
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Instagram hesabından kısa bir açıklama yapan aktrist, törende yaşananlara atıfta bulunarak "Bu bir iyileşme dönemi" diye yazdı.
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Will Smith, Rock'a tokat atması sonrasında ödül töreninin organizatörleri tarafından kınanmıştı.

Pazartesi günü bir özür açıklaması yapan Will Smith, söz konusu şiddet eylemini "zehirli ve yıkıcı" olarak nitelendirdi.

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Yaşananlar, Rock'ın En İyi Belgesel Ödülü'nü sunduğu esnada gerçekleşti. Will Smith ise olaydan kısa bir süre sonra En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Will Smith
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