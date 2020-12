Aubrey Plaza, Black Bear filminin fiziksel ve psikolojik olarak iz bıraktığını söyledi

Aubrey Plaza, son dönedem iki filmle birden izleyici karşısına çıktı. Hulu yapımı Happiest Season’da dikkat çeken bir performansa imza atan Aubrey Plaza, Black Bear filminden çok etkilendiğini söyledi. Plaza'nın söylediklerine göre Black Bear filmi oyuncuda fiziksel ve psikolojik tahribata yol açmış.

Komediyle gerilimi harmanlayan Black Bear’in yönetmen koltuğunda Lawrence Michael Levine oturuyor. Eleştirmenlerin yüksek notlar verdiği Black Bear, dünya prömiyerini Sundance Film Festivali'nde yapmıştı. Aubrey Plaza, film ve karakteri hakkında şu sözleri sarf etti:

"Aktör olarak her zaman korktuğunuz bir gün olur. O gün geldiğinde 'Bugün, benim günüm değil.' dersiniz. O gün bana bir tsunami gibi geldi ve geri dönüşü yoktu. Dayanılmaz bir şeydi. Her gün kâbus gibiydi. Her gün saçma sapan bir meydan okuma gibiydi ve çekimlerin sonunda fiziksel ve mental olarak yok olmuştum."

BLACK BEAR KONUSU

Black Bear, bir dağ evinde bir araya gelen üç kişi arasında yaşananlara odaklanıyor. Karizmatik bir müzisyen olan Gabe ve onun hamile partneri olan sinirli Blai, inzivaya çekilmek için kiraladıkları şehirden uzaktaki orman alandaki evlerine, Allison adındaki bir film yapımcısını davet eder. Kendisine sunulan teklifi kabul eden Allison, vakit kaybetmeden yola koyulur. Aynı çatı altında toplanan ekip, birlikte yemek yiyip, içip, sohbet etmeye başlar. Ancak üçü arasındaki ilişki, bir süre sonra onların beklenmedik olaylarla karşı karşıya kalmasına neden olur.