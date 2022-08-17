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Austria Wien - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Austria Wien - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

17.08.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Austria Wien ile kozlarını paylaşacak. Alman hakem Daniel Siebert'in düdük çalacağı karşılaşma Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Viola Park'ta oynanacak. Maç için geri sayım devam ederken birçok vatandaş internette araştırma yapmaya başladı. Peki Austria Wien - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Austria Wien - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Austria Wien - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Austria Wien - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Austria Wien - Fenerbahçe maçı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Karşılaşmayı Daniel Siebert'ın yönetecek. Alman hakem'in yardımcılıklarını ise Jan Seidel ile Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olarak açıklandı. Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında kozlarını paylaşacağı Avusturya ekibini yenerek, Viyana'daki Viola Park'tan ayrılmayı hedefliyor. Peki Austria Wien - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Austria Wien - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

AUSTRİA WİEN - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Austria Wien - Fenerbahçe maçı 18 Ağustos 2022 Perşembe günü Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ile Rafael Foltyn üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Daniel Schlager olacak.

AUSTRİA WİEN - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Austria Wien - Fenerbahçe maçı S Sport ekranlarından canlı izlenebilecek.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi Play-Off turunda Avusturya Wien ile oynayacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

AUSTRIA WIEN MAÇI KADROSUNDA FENERBAHÇE'DE KİMLER YER ALIYOR?

Fenerbahçe'nin yeni transfer Ezgjan Alioski de açıklanan listede kendine yer buldu. Öte yandan Hull City'ye transferi gündemde olan Dimitris Pelkas da kadroda yer almadı.

Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Steven Caulker, Filip Novak, Max Meyer, Burak Kapacak, Joao Pedro, Mergim Berisha ve Tiago Çukur listede kendine yer bulamayan diğer isimler oldu.

İşte kadroda yer alan isimler:

Altay Bayındır,

Ertuğrul Çetin,

İrfan Can Eğribayat,

Gustavo Henrique,

Ezgjan Alioski,

Luan Peres,

Mauricio Lemos,

Attila Szalai,

Willian Arao,

Ferdi Kadıoğlu,

Mert Hakan Yandaş,

Diego Rossi,

Arda Güler,

Enner Valencia,

Joshua King,

İrfan Can Kahveci,

Lincoln Henrique,

Bruma, Miha Zajc,

Miguel Crespo,

İsmail Yüksek,

Emre Mor,

Serdar Dursun,

Osayi Samuel,

Muhammed Gümüşkaya.

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