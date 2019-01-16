HABER

AVCILAR D 100 KARAYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 4 YARALI (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 21:05 | Son Güncelleme

Ersan SAN / İstanbul DHA Avcılar Haramidere D - 100 Karayolu'nda 7 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ersan SAN / İstanbul DHA
Avcılar Haramidere D - 100 Karayolu'nda 7 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza, saat 19.30'da D - 100 Karayolu Haramidere Mevkki Topkapı istikametinde meydana geldi. Aynı yönde seyir halinde olan 7 araç birbirine girdi. Meydana gelen trafik kazasından 4 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak trafik akışını tek şeritten sağladı. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle D - 100 Karayolu Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların yoldan çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:
---------------
Kazaya karışan araçlar
Sürücü ile röp
Polis ekipleri
Sağlık ekipleri
Yoğunlaşan trafik

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!
Trabzon'u karıştıran belge sahte çıktı (2)- YenidenTrabzon'u karıştıran belge sahte çıktı (2)- Yeniden
Mersin'deki şiddetli yağışMersin'deki şiddetli yağış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

Yer: Arnavutköy! Arapça tabelanın ardında kan donduran gerçek

Yer: Arnavutköy! Arapça tabelanın ardında kan donduran gerçek

'Çocuk oyuncuya şiddet' iddiası: Ağlaması için defalarca ayağına vurdular

'Çocuk oyuncuya şiddet' iddiası: Ağlaması için defalarca ayağına vurdular

Ve Tolgay için resmi açıklama!

Ve Tolgay için resmi açıklama!

Mehmet Özhaseki'den çok çarpıcı 'kaset' iddiası

Mehmet Özhaseki'den çok çarpıcı 'kaset' iddiası

Menbiç'te patlama: 14 kişi öldü

Menbiç'te patlama: 14 kişi öldü

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan Münbiç açıklaması: Kararlılıkla sürdürülecektir

Bakanlık'tan flaş açıklama: Kararlılıkla sürdürülecektir

Ankara'da mobilyacılar sitesinde yangın: Ölü ve yaralılar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Münbiç'teki saldırıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan flaş açıklama: Münbiç saldırısı...

Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı

Başvurular başladı! Binlerce kişi...

Trabzon'u karıştıran belge sahte çıktı

Trabzon'u karıştıran belge sahte çıktı

17 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi? İşte eğitime ara verilen iller

Haberler peş peşe geldi! Öğrencilere tatil müjdesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.