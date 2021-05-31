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Avcılar'da feci kaza! Motosikletteki 19 ve 15 yaşındaki 2 genç hayatını kaybetti

31.05.2021 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen motosikletteki 15 yaşındaki Fatma Şule Tanrıverdi ile 19 yaşındaki Olcay Tokat hayatını kaybetti.

Avcılar'da feci kaza! Motosikletteki 19 ve 15 yaşındaki 2 genç hayatını kaybetti

Kaza, saat 17.00 sıralarında Avcılar Ambarlı Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Olcay Tokat (19) kullandığı motosikletiyle alt geçitteki viraja girdi. Tokat'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, motosiklet devrildi. Motosikletin üzerindeki Tokat ve arkasında yolculuk yapan Fatma Şule Tanrıverdi (15), yere düşerek sürüklenmeye başladı.

2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, ağır şekilde yaralanan 15 yaşındaki Fatma Şule Tanrıverdi'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsü Olcay Tokat ise kaza yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan Fatma Şule Tanrıverdi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Avcılar
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