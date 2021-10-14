Avcılar'da polise silahlı saldırı! Bir polis yaralı

Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki denetim noktasında dün akşam polisin 'dur' ihtarında bulunduğu siyah renkli otomobilin sürücüsü gaza basarak kaçmaya çalışırken, araçtan polislere ateş açıldı. Açılan ilk ateşte 'Yunuslar' olarak bilinen ekipteki bir polis memuru bacağından yaralandı. Araçtakileri durdurmak amacıyla polis de karşılık verdi. Ara sokaklara dalarak kaçan araçtakileri yakalamak amacıyla kapsamlı operasyon başlatıldı.

POLİSİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralı polis hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin kaçtığı araç bölgeye yakın bir yerde terk edilmiş halde bulunurken, kimliği tespit edilen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyete götürülerek sorgulamasına başlanırken, diğer şüphelilerin yakalanması çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA

