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  4. Avcılar'da polise silahlı saldırı! Bir polis yaralı

Avcılar'da polise silahlı saldırı! Bir polis yaralı

14.10.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Avcılar'da kurulan denetim noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araçtan ateş açıldı. Bir polisin yaralandığı saldırı sonrası şüphelilerin kaçtığı araç bölgeye yakın bir yerde terk edilmiş halde bulunurken, kimliği tespit edilen bir kişi yakalandı.

Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki denetim noktasında dün akşam polisin 'dur' ihtarında bulunduğu siyah renkli otomobilin sürücüsü gaza basarak kaçmaya çalışırken, araçtan polislere ateş açıldı. Açılan ilk ateşte 'Yunuslar' olarak bilinen ekipteki bir polis memuru bacağından yaralandı. Araçtakileri durdurmak amacıyla polis de karşılık verdi. Ara sokaklara dalarak kaçan araçtakileri yakalamak amacıyla kapsamlı operasyon başlatıldı.

POLİSİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralı polis hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin kaçtığı araç bölgeye yakın bir yerde terk edilmiş halde bulunurken, kimliği tespit edilen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyete götürülerek sorgulamasına başlanırken, diğer şüphelilerin yakalanması çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
polis İstanbul Avcılar silahlı saldırı
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