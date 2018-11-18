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Avcılar'da vinç mazgalına düşen kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 11:50 | Son Güncelleme

Avcılar'da vinç mazgalına düşen kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da vinç kulesindeki mazgala düşen vinç operatörü, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Firuzköy Bulvarı'ndaki bir inşaatta çalışan vinç operatörü Yaşar Tanyeri (65), henüz belirlenemeyen bir nedenle vinç kulesinin merdivenlerindeki mazgala düştü.

Olayı gören işçilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Tanyeri'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polisin incelemesinin ardından, Tanyeri'nin cesedi, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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